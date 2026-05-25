Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

Publicerad: idag kl 10:06

Hela klass 5B gav sig på måndagen ut och plockade skräp längs bäcken vid Skra Bro. Ett konkret sätt att skapa medvetenhet om sin närmiljö och samtidigt lära sig mer om vad som krävs för en hållbar miljö.

Annons

Bäcken vid Skra Bro ringlar sig mjukt och vackert genom det grönskande landskapet inte långt från Björlandaskolan där femteklassarna går. Men om man tittar närmare ser man att det ligger allt möjligt sorts skräp i vattnet, på strandbankarna och i gröngräset runtomkring.

– Här flyter en massa frigolitbitar. Sådant här plastskräp är jättefarligt för korallreven, säger Carla Borvander.

Klassen håller på att lära sig om hållbarhet i relation till klimatförändringarna. Carla berättade nyligen om de hotade korallreven för sina klasskamrater. Av världens korallrev har 30-50 procent försvunnit och 80 procent av de kvarvarande korallreven har blekts. En blekt korall är stressad och svälter, ett förstadium till koralldöd. En stor del av den här försämringen har skett de senaste tio åren. 

– Carla gjorde en fantastisk presentation som hela klassen gick i gång på. Det i kombination med att vår skolpsykolog pratat mycket om vår miljö och om fiskarna som lever här i bäcken gjorde att vi ville göra något konkret för miljön, säger Ann-Marie Askenbom, lärare för 5B.

De 26 eleverna fyller ivrigt säck efter säck med skräpet de samlar ihop. Trots att de flesta är utrustade med gummistövlar blir det en del blöta strumpor och byxben i jakten på plasten.

– Jag trodde inte att det var så mycket skräp här och att så mycket är söndersmulat, konstaterar Ylva Hjalmarsson och fortsätter:

– Jag är en miljöperson, jag fattar inte varför man inte kan ta med sitt skräp och slänga det när man kommer till en papperskorg. Jag tycker vi ska uppmana andra skolor, särskilt i den situation vi är i med klimatkrisen, att också plocka plast. Vill vi verkligen att det ska se ut så här i naturen?

En som engagerat sig extra mycket i skräpplockningen är skolans psykolog Jasmina Karlsson. Hon engagerar sig i miljöfrågor även på sin fritid och har bland annat startat facebookgruppen ERGO: Nätverket för ett renare Göteborg, ett lokalt nätverk som verkar för att påverka beslutsfattare och lyfta problem kopplade till nedskräpning och miljö i Göteborg med omnejd.

– Vi startade 2018 men många problem med nedskräpning återstår. Till exempel har Trafikverket och stadsmiljöförvaltningen ansvar för att klippa gräset längs vägarna här, men de klipper utan att först plocka bort allt plastskräp, vilket leder till att plasten finfördelas och blir ännu svårare att få bort. Det gör mig ursinnig, säger hon.

Efter bara en timme har femteklassarna samlat ihop åtskilliga säckar med plast, men även metall och annat skräp. Det råder ingen brist på entusiasm och vilja att få bäckområdet så rent som möjligt.

– Det är kul att ta bort skräp från naturen och då får vi en bättre framtid, säger Ebba Jakobsen.

– Forskning visar att barn som får vara i kontakt med naturen och lära sig om den också värnar mer om den, säger Jasmina. 

– Det här är första gången vi städar längs bäcken, men troligen inte den sista. Kanske kan vi få fler att göra liknande insatser i andra delar av Torslanda och ta större ansvar för vår gemensamma framtid, säger Ann-Marie hoppfullt.

/Anna Rehnberg

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen
Dela
Mer från Björlanda
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

”Jag trodde inte det var så mycket skräp här”

Ett spadtag närmare ny butik
Ett spadtag närmare ny butik

Det första symboliska spadtaget för de efterlängtade nya lokalerna för Icabutiken i Björlanda är nu...

Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat
Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

Spadtagen duggar tätt i Björlanda just nu.

Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget
Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget

15 år tog det – men nu är det första spadtaget för ett vård- och...

Senaste nytt
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

”Jag trodde inte det var så mycket skräp här”

Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg
Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg

Det blev en lång och innehållsrik helg för Torslanda IK där både herr- och damlaget...

Flera garageinbrott
Flera garageinbrott

Hittills i år har det anmälts 33 stycken inbrott av olika slag där garageinbrott står...

Det hundrade vinterdoppet firades med bubblor
Det hundrade vinterdoppet firades med bubblor

– Ett dopp är bättre än energidryck.

Handbollsgrabbar plockade tio säckar skräp i Amhult
Handbollsgrabbar plockade tio säckar skräp i Amhult

Helgen den 9-10 maj mobiliserad cirka 7 000 idrottsungdomar över hela landet i en kraftsamling för...

Laddar

Bör det vara söndagsöppet på Systembolaget?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Dags att se över var produkterna är gjorda

Dags att se över var produkterna är gjorda

Under de senaste åren har det blivit mer och mer viktig för mig är att jag tittar var saker och ting är tillverkade.

Torslanda
Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg

Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg

Det blev en lång och innehållsrik helg för Torslanda IK där både herr- och damlaget var i spel samtidigt som hela föreningen samlades för den traditionsenliga TIK-dagen på Torslandavallen.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino