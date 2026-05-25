Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

Bäcken vid Skra Bro ringlar sig mjukt och vackert genom det grönskande landskapet inte långt från Björlandaskolan där femteklassarna går. Men om man tittar närmare ser man att det ligger allt möjligt sorts skräp i vattnet, på strandbankarna och i gröngräset runtomkring.

– Här flyter en massa frigolitbitar. Sådant här plastskräp är jättefarligt för korallreven, säger Carla Borvander.

Klassen håller på att lära sig om hållbarhet i relation till klimatförändringarna. Carla berättade nyligen om de hotade korallreven för sina klasskamrater. Av världens korallrev har 30-50 procent försvunnit och 80 procent av de kvarvarande korallreven har blekts. En blekt korall är stressad och svälter, ett förstadium till koralldöd. En stor del av den här försämringen har skett de senaste tio åren.

– Carla gjorde en fantastisk presentation som hela klassen gick i gång på. Det i kombination med att vår skolpsykolog pratat mycket om vår miljö och om fiskarna som lever här i bäcken gjorde att vi ville göra något konkret för miljön, säger Ann-Marie Askenbom, lärare för 5B.

De 26 eleverna fyller ivrigt säck efter säck med skräpet de samlar ihop. Trots att de flesta är utrustade med gummistövlar blir det en del blöta strumpor och byxben i jakten på plasten.

– Jag trodde inte att det var så mycket skräp här och att så mycket är söndersmulat, konstaterar Ylva Hjalmarsson och fortsätter:

– Jag är en miljöperson, jag fattar inte varför man inte kan ta med sitt skräp och slänga det när man kommer till en papperskorg. Jag tycker vi ska uppmana andra skolor, särskilt i den situation vi är i med klimatkrisen, att också plocka plast. Vill vi verkligen att det ska se ut så här i naturen?

En som engagerat sig extra mycket i skräpplockningen är skolans psykolog Jasmina Karlsson. Hon engagerar sig i miljöfrågor även på sin fritid och har bland annat startat facebookgruppen ERGO: Nätverket för ett renare Göteborg, ett lokalt nätverk som verkar för att påverka beslutsfattare och lyfta problem kopplade till nedskräpning och miljö i Göteborg med omnejd.

– Vi startade 2018 men många problem med nedskräpning återstår. Till exempel har Trafikverket och stadsmiljöförvaltningen ansvar för att klippa gräset längs vägarna här, men de klipper utan att först plocka bort allt plastskräp, vilket leder till att plasten finfördelas och blir ännu svårare att få bort. Det gör mig ursinnig, säger hon.

Efter bara en timme har femteklassarna samlat ihop åtskilliga säckar med plast, men även metall och annat skräp. Det råder ingen brist på entusiasm och vilja att få bäckområdet så rent som möjligt.

– Det är kul att ta bort skräp från naturen och då får vi en bättre framtid, säger Ebba Jakobsen.

– Forskning visar att barn som får vara i kontakt med naturen och lära sig om den också värnar mer om den, säger Jasmina.

– Det här är första gången vi städar längs bäcken, men troligen inte den sista. Kanske kan vi få fler att göra liknande insatser i andra delar av Torslanda och ta större ansvar för vår gemensamma framtid, säger Ann-Marie hoppfullt.

/Anna Rehnberg