Parker-Price klar för Öis

Efter sex och en halv säsong i Torslanda IK presenterades Owen Parker-Price som Örgrytespelare i måndags kväll. Efter en träning med rödblått låg han ett dygn senare bakom Öis cupvändning mot ett annat Torslandalag – IK Zenith.
Nyzeeländaren Owen Parker-Price kom till Torslanda IK 2019. 146 seriematcher och 47 mål senare värvades den tekniske mittfältaren i veckan till Örgryte IS. Dagen efter var han tillbaka i Torslanda och i startuppställningen för klubben som leder Superettan när de ställdes mot IK Zenith på Hovgården i Svenska cupens andra omgång.
I ett reservbetonat Öis var Parker-Price lika dominant som TIK-publiken har vant sig vid att se honom. Han låg bakom både Öis kvittering och segermål i andra halvlek.
Det första målet var ett inlägg, eller var det ett skott från vänterkanten(?), som touchade lätt vid en försvarande Zenithspelare och passerade Lukas Mattsson i Zenith-målet i den 59:e minuten.
– Jag tar det målet! Det var inget självmål, sa Owen Parker-Price med ett skratt, direkt efter att han tagit emot priset för matchens bästa spelare i Öis.
Parker-Price, som spelade hela matchen, var även högst delaktig i Marlon Ebietomeres segermål, med en vass genomskärare i minut 80, som resulterade i kalabalik framför Zenith-målet, innan Öis-junioren kunde forcera in bollen från nära håll.
Mittfältsmotorn var nöjd med sin debut, även om segern satt hårt inne.
– Det var en bra match av oss. Jag har hunnit med en träning med laget, men har blivit väl mottagen och grabbarna har hjälpt mig.
Kontraktet med Öis, som i skrivande stund ser ut att vara på väg upp i Allsvenskan, är skrivit till slutet av 2027. Men Torslanda IK har inte sett det sista av Owen Parker-Price.
– Jag kommer fortsätta att hjälpa till att utveckla 10-15-åringarna i Torslanda IK. Jag älskar den klubben!
Skillnaden mellan Öis och TIK är inte så stor – om man ska tro huvudpersonen själv:
– Det är lite högre nivå i Öis, men folk behöver respektera Torslanda mer. Det är en bra klubb, med bra spelare och bra tränare. Men jag har tränat hela mitt liv för ett proffskontrakt så det känns jättebra att vara här.