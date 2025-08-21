Parker-Price klar för Öis

Nyzeeländaren Owen Parker-Price kom till Torslanda IK 2019. 146 seriematcher och 47 mål senare värvades den tekniske mittfältaren i veckan till Örgryte IS. Dagen efter var han tillbaka i Torslanda och i startuppställningen för klubben som leder Superettan när de ställdes mot IK Zenith på Hovgården i Svenska cupens andra omgång.

I ett reservbetonat Öis var Parker-Price lika dominant som TIK-publiken har vant sig vid att se honom. Han låg bakom både Öis kvittering och segermål i andra halvlek.

Det första målet var ett inlägg, eller var det ett skott från vänterkanten(?), som touchade lätt vid en försvarande Zenithspelare och passerade Lukas Mattsson i Zenith-målet i den 59:e minuten.

– Jag tar det målet! Det var inget självmål, sa Owen Parker-Price med ett skratt, direkt efter att han tagit emot priset för matchens bästa spelare i Öis.

Nöjd med debuten Parker-Price, som spelade hela matchen, var även högst delaktig i Marlon Ebietomeres segermål, med en vass genomskärare i minut 80, som resulterade i kalabalik framför Zenith-målet, innan Öis-junioren kunde forcera in bollen från nära håll.

Mittfältsmotorn var nöjd med sin debut, även om segern satt hårt inne.

– Det var en bra match av oss. Jag har hunnit med en träning med laget, men har blivit väl mottagen och grabbarna har hjälpt mig.

Kontraktet med Öis, som i skrivande stund ser ut att vara på väg upp i Allsvenskan, är skrivit till slutet av 2027. Men Torslanda IK har inte sett det sista av Owen Parker-Price.

– Jag kommer fortsätta att hjälpa till att utveckla 10-15-åringarna i Torslanda IK. Jag älskar den klubben!

Skillnaden mellan Öis och TIK är inte så stor – om man ska tro huvudpersonen själv: