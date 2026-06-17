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Nu ska gående och cyklister skyddas bättre längs sträcka i Björlanda

Publicerad: igår kl 09:51

Trafikverket ska anlägga en gång- och cykelväg längs Kongahällavägen, mellan Spänstvägen och Säve flygplats. 

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Just nu befinner sig projektet för en ny gång- och cykelbana mellan Spänstvägen och Säve flygplats i granskningsskedet. 

Idag saknas gång- och cykelväg på sträckan mellan Spänstvägen, strax norr om Björlandaskolan, via Högåsa industriområde fram till Säve flygplats, på Kongahällavägen. Något som gör den cirka 2,5 kilometer långa sträckan osäker för gående och cyklister. Det ska Trafikverket nu råda bot på. 

Den planerade GC-vägen kommer bli två och en halv meter bred. Syftet med GC-banan är att: 

  • öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
  • göra det enklare att pendla med cykel.
  • höja livskvaliteten för de som bor i området.
  • bidra till en bättre miljö och folkhälsa.

Projektet omfattar även att tillgänglighetsanpassa och slå samman busshållplatser längs samma vägsträcka och öka tryggheten vid hållplatserna.

Byggstart planeras till vintern-våren 2027 och projektet antas kunna vara klart i slutet av 2028. 

Under byggtiden påverkas trafiken där arbetet pågår. Körfältsbredden kan periodvis vara begränsad, men vägen beräknas vara framkomlig under hela byggnationen.

Granskningstiden sträcker sig fram till den 22 juni 2026. 

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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