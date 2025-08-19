Veckans tidning
Zeniths Marcus Maxi Bärkroth vilar sig i form på Mallorca inför cupmötet med favoritlaget. Foto privat
Fotboll

Maxi maxar formen inför brödraduellen

Publicerad: augusti 19, 2025 kl 3:41 e m (uppdaterad augusti 19, 2025 kl 15:51)

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen. Det är inte bara ett Göteborgsderby, det är också ett Bärkrothderby, då storebrorsan Niclas spelar i Öis och lillebrorsan Marcus i Zenith. 

För ett par år sedan slogs det publikrekord på Hovgården när IK Zenith ställdes mot IFK Göteborg i cupen. Efter att i år ha slagit ut Gauthiod med 3-2 på bortaplan i första omgången lottades Björlandaklubben mot en annan klassisk göteborgsk fotbollsförening – nämligen Örgryte IS som just nu ser ut att vara på väg mot en allsvensk comeback. 

I Öis spelar den mycket rutinerade Niclas Bärkroth, 33, sedan 2022. Han har under sin långa karriär bland annat representerat klubbar som IFK Göteborg, IFK Norrköping och Djurgården och provat på spel i Portugal och Polen. Dessutom har han sex A-landskamper för Sverige på kontot. 

I IK Zenith spelar Niclas bror Marcus Maxi Bärkroth, 24, sedan 2023. Det är alltså, om båda kommer till spel, upplagt för en riktig familjeduell på Hovgårdsvallen. 

Maxis uppladdning inför prestigemötet är något oortodox. När Torslanda-Öckerötidningen når ytteranfallaren på telefon dinglar han med benen i en pool på Mallorca. 

– Den här resan var inbokad långt innan vi tog oss vidare i cupen. Jag har varit tvungen att rodda och greja och till slut lyckats boka om flighten för att komma hem i tid. Nu kommer jag hem på tisdag, samma dag som matchen är, säger Marcus Bärkroth med ett skratt.

Att det här är en match som han inte vill missa under några omständigheter råder det inga tvivel om. Samma år som han föddes gick pappa Robert Bärkroth (Bengtsson) från Västra Frölunda till Örgryte. Och Maxi beskriver hela familjen som öisare – ja, även Niclas, ”även om han hade några år i Blåvitt”. 

– Det här händer bara en gång i livet. Det kändes helt overkligt när vi lottades mot Öis. Andra i laget tyckte kanske att det var ännu större när vi fick möta IFK för två år sedan, men för mig är det här större.

Har du snackat någonting med Niclas om matchen?

– Ja, jag ringde honom direkt efter lottningen och hälsade honom välkommen till Hovgårdsvallen. Vi tycker båda att det här ska bli hur kul som helst.

Som född öisare har Maxi naturligtvis koll på favoritlaget. Han ser dem på plats på Gamla Ullevi så ofta han kan, annars blir det på tv, förutsatt att deras matcher inte krockar med Zeniths förstås. Naturligtvis gläds han åt att de rödblåa i skrivande stund toppar Superettantabellen och ser ut att ha goda möjligheter till en allsvensk comeback – efter många långa och tunga år i Superettan och Division Ett. 

– Öis är spelskickliga och har många bra spelare. De nya spelarna har kommit in i det fint och många av dem som varit där några år har kommit i gång på ett bra sätt. Sana, Isak [Dahlqvist, med Öckerö IF som moderklubb och bror till Edvin, reds anm], Christoffersson och Mujanic… egentligen alla spelare har presterat på en hög nivå i år. Jag tror särskilt att vi får se upp med deras anfallsspel.

Vad måste Zenith göra för att ha en chans att vinna? 

– Alla i laget kommer att spela med ett stort hjärta. Vi måste kämpa hårt och för varandra såklart. Men det är bara fotboll och det kan vi spela, sedan om vi kan göra det på samma nivå som Öis får vi se. Det är samma villkor för båda lagen och vi har hemmaplan. Vi har duktiga spelare offensivt som de får se upp med om de inte är påkopplade från start. 

Som Öissupporter och motståndarspelare ser du några svagheter som ni kan utnyttja hos dem?

– Jag har inte direkt scoutat deras defensiva fasta situationer, men vi har Isaac Jonsson där framme som är ruggigt stark på offensiva fasta.

Vågar du tippa något resultat i matchen?

1-1… och så vinner vi i förlängningen när de tagit ut sina rutinerade spelare. Jag hoppas åtminstone på ett inhopp. Eftersom jag är borta nu, veckan innan match, och inte kan träna med laget vågar jag inte hoppas på en startplats. Men jag hoppas att tränarna fattar hur speciell den här matchen är för mig och låter mig få speltid.

Lycka till!

– Tack!

IK Zenith tar emot Örgryte IS på Hovgårdsvallen tisdag den 19 augusti klockan 17:30.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Ledare/krönika
En reflektion

En reflektion

Årets upplaga av Konstvågen är över. Konstnärerna och hantverkarna representerade ett antal uttrycksformer – från klassiskt måleri till datorsimulerad bildframställning.
Björlanda
Parker-Price klar för Öis

Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.

