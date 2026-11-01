Ida Hagberg:

”Man kan vara modig även när man är rädd”

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Ida Hagberg sa upp sig för att följa sin dröm, att tillbringa mer tid med familjen och att skriva böcker. Inspirerad av sina egna barn och deras fantasi ger hon snart ut den tredje boken i serien om den magiska gömda dalen.

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Barnboksförfattaren Ida Hagberg är född och uppvuxen i Björlanda. Hon beskriver sig som en person med ständigt porlande fantasi och alldeles för många idéer i huvudet. Efter en utbildning till kriminolog och över tio år inom den statliga sektorn vågade hon säga upp sig för att följa drömmen om att bli författare – och för att kunna vara med familjen. Det har resulterat i de två böckerna Ormarmén och Mörka dimman i serien Gömda dalen. I början av 2027 kommer även en tredje bok i serien.

– Den första boken började som något jag skrev till mina barn. Men nu ger jag snart ut den tredje boken i serien och är tacksam att fler barn får följa med Charles och Clara på deras äventyr, säger Ida Hagberg. 

Hur skulle du beskriva serien Gömda dalen?

– Gömda dalen är en fartfylld fantasyserie för barn i åldern sex till nio år. Den är fylld av magi, spänning, humor, syskonkärlek och oväntade vänner. När syskonen Charles och Clara öppnar dörren till sin lekstuga slungas de genom en portal – rakt in i landet Verunda och den Gömda dalen där magi finns överallt. Mörka krafter och onda varelser hotar dalen och för att rädda den måste syskonen övervinna sina rädslor och våga tro på krafter de inte visste de bar inom sig. Ett äventyr för barn som precis har börjat upptäcka läsglädje. 

Vad inspirerade dig att skriva den här berättelsen?

– Mina barn Charles och Clara är min största inspiration. De är även huvudpersonerna i böckerna. Deras fantastiska fantasi har hjälpt mig flera gånger när jag fastnat i mitt skrivande.

Vilken typ av barn tror du kommer uppskatta boken mest?

– Små äventyrare som älskar spänning, humor och berättelser där vad som helst kan hända.

Hur ser din skrivprocess ut? Har du några särskilda rutiner?

– Min process har ändrats väldigt mycket från första boken till den tredje, som kommer ut i början på nästa år.  Men den börjar alltid med en idé som jag planerar riktningen utefter. Men det mesta får växa fram längs vägen. Jag skriver snabbt när inspirationen kommer och går sedan tillbaka, finslipar och bygger vidare tills berättelsen känns rätt. 

Vad hoppas du att läsarna tar med sig från boken?

– Jag hoppas framför allt att mina böcker väcker fantasi och läslust. Att barnen får försvinna in i en annan värld en stund, känna spänning, skratta och längta efter nästa kapitel. Och kanske också att de tar med sig känslan av att man kan vara modig även när man är rädd. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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