Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Inflyttning i kedjehusen i Terrasslunden

Publicerad: idag kl 04:44

Tio av kedjehusen i Terrasslunden i Skra Bro är redo att ta emot sina nya ägare. Totalt rör det sig om 17 enfamiljshus i två och ett halvt plan med sex rum och kök. 

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I januari 2025 markerades starten av Riksbyggens kedjehus Terrasslunden i Björlanda med en rejäl knall. I stället för ett ceremoniellt spadtag detonerades en sprängladdning, av stadsbyggnadsnämndens ordförande Johannes Hulter (S), Riksbyggens vd Johanna Frelin och affärsområdeschef Ulrika Nyström, i samband med den symboliska byggstarten. 

Nu ett och ett halvt år senare är tio av de 17 kedjehusen, vardera på 150 kvadratmeter, klara för inflyttning. Varje hus har förutom sex rum och kök, även en terrass på andra våningen, egen tomt, färdiganlagd trädgård, altan och carport.

– Att se de första husen i Terrasslunden tas i bruk är en milstolpe vi har sett fram emot länge. Björlanda Ängar är ett område med mycket på gång, och de som flyttar in nu är med från allra första början, säger Dzejna Wallin på Riksbyggen Bostad i Storgöteborg, i ett pressmeddelande.

Terrasslunden ligger i de östra delarna, närmast skogen, i det centrumområde som nu växer fram söder om Skra Bro.

– Intresset för Terrasslunden har varit stort ända sedan vi öppnade för försäljning, idag är alla husen slutsålda, så det känns extra roligt att nu kunna välkomna de första familjerna hem. Det är det här ögonblicket vi jobbar mot, säger David Carlson, projektledare på Riksbyggen Bostad Syd/väst.

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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