Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Handlaren Marie Bäckman ser fram emot att flytta till nya lokaler i kommande Skra Bro centrum.

Ica Björlanda får nya lokaler 2027

Publicerad: idag kl 07:07

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den kommande veckan börjar äntligen huset de ska flytta in i att byggas.
– I september 2027 är det sagt att den preliminära inflyttningen och öppningen ska ske, säger handlaren Marie Bäckman.

Annons

Nyligen togs det första spadtaget för Alhem Fastigheters och K-Fastigheters första kvarter, N2, i Skra Bro nya centrum. Den 19 februari är det dags för Ica Fastigheter att tillsammans med Alhem och K-Fastigheter sätta spaden i marken för det hus där nya Ica Björlanda ska inhysas.  

I och med flytten till de nya lokalerna kommer nya Ica Björlanda få en lokal på tusen kvadratmeter, med 750 kvadratmeter säljyta och 250 kvadratmeter lager. I dag har de bara 250 kvadratmeter säljyta och 30 kvadratmeter lageryta. 

– Så det blir inte bara nytt och fräscht, det blir betydligt större också, säger Marie Bäckman, handlare på Ica Nära Björlanda. 

”Matig butik”

Den större ytan innebär att man kommer att ha ett bredare utbud av varor än idag. 

– Vi kommer också att satsa mer på beredning på plats, göra egna sallader, röror, matlådor och mackor. Det ska vara en matig butik med mycket delikatesser, säger Marie Bäckman.

Butiken kommer också ha utcheckningskassor där man kan läsa in och betala sina varor. 

Förutom ett djupare utbud och nya lokaler gläder Marie Bäckman sig också att logistiken kommer att bli bättre i och med flytten. 

– Men allra mest glädjande är förstås att alla Björlandabor får en ny och större butik på hemmaplan. Vi vill att de ska mötas av matglädje, inspiration och kvalitet i varje produkt. Vi vill också bygga en gemensam miljö där personliga möten och kundernas unika behov är vår främsta prioritet, säger hon.

När kan Björlandaborna och alla andra se fram emot att göra sina första inköp i den nya butiken?

– I september 2027 är det sagt att den preliminära inflyttningen och öppningen ska ske. Men jag hade förstås gärna sett att den skedde redan inför sommaren.

Eventuell nyanställning

Om det kommer att bli aktuellt att öka personalstyrkan är inte heller något som är klart. Men Marie Bäckman öppnar för att det eventuellt skulle kunna bli tal om någon nyanställning. 

Känns det som att ni ser ljuset i slutet av tunneln nu?

– Ja, vi har ju hållit på med detta i tio år. Det är en lång tid. Så nära som vi är nu har vi aldrig varit tidigare!

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Björlanda
Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat
Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

Spadtagen duggar tätt i Björlanda just nu.

Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget
Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget

15 år tog det – men nu är det första spadtaget för ett vård- och...

Byggstart för 260 hyresrätter under 2026
Byggstart för 260 hyresrätter under 2026

Företagen Alhem Fastigheter och K-Fastigheter går samman i ett joint venture för att genomföra fyra...

Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare

Försvarsspelaren Elma Junttila Nelhage har tagit sig från Björlanda och Hovgårdsvallen hela vägen till Lyon...

Senaste nytt
Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Nu ökar antalet barn i Öckerö
Nu ökar antalet barn i Öckerö

En positiv trend kopplat till antalet inflyttade barn och ungdomar i Öckerö kommun.

Garageinbrott och hälsovådlig eldning
Garageinbrott och hälsovådlig eldning

30 brott vecka 6 – garageinbrott i Torslanda och giftig ”förfyrsrök” på Öckerö.

Saxofonist med rötter på Björkö Grammynominerad
Saxofonist med rötter på Björkö Grammynominerad

Björköfödde Martin Bjurek Svanström var nominerad vid årets Grammygala – som medlem i Bohuslän Big...

Möt Bella – en nobel gammal engelsk dame
Möt Bella – en nobel gammal engelsk dame

Sveriges troligen äldsta engelska bulldogg bor i Torslanda.

Laddar

Kommer du att fira Alla hjärtans dag?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Sju sekunder i augusti

Sju sekunder i augusti

”Det var det dummaste jag hört – idag.” Ribban för dumheter sänks ju snabbare än någonsin.

Sport
Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino