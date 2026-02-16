Ica Björlanda får nya lokaler 2027

Nyligen togs det första spadtaget för Alhem Fastigheters och K-Fastigheters första kvarter, N2, i Skra Bro nya centrum. Den 19 februari är det dags för Ica Fastigheter att tillsammans med Alhem och K-Fastigheter sätta spaden i marken för det hus där nya Ica Björlanda ska inhysas.

I och med flytten till de nya lokalerna kommer nya Ica Björlanda få en lokal på tusen kvadratmeter, med 750 kvadratmeter säljyta och 250 kvadratmeter lager. I dag har de bara 250 kvadratmeter säljyta och 30 kvadratmeter lageryta.

– Så det blir inte bara nytt och fräscht, det blir betydligt större också, säger Marie Bäckman, handlare på Ica Nära Björlanda.

”Matig butik”

Den större ytan innebär att man kommer att ha ett bredare utbud av varor än idag.

– Vi kommer också att satsa mer på beredning på plats, göra egna sallader, röror, matlådor och mackor. Det ska vara en matig butik med mycket delikatesser, säger Marie Bäckman.

Butiken kommer också ha utcheckningskassor där man kan läsa in och betala sina varor.

Förutom ett djupare utbud och nya lokaler gläder Marie Bäckman sig också att logistiken kommer att bli bättre i och med flytten.

– Men allra mest glädjande är förstås att alla Björlandabor får en ny och större butik på hemmaplan. Vi vill att de ska mötas av matglädje, inspiration och kvalitet i varje produkt. Vi vill också bygga en gemensam miljö där personliga möten och kundernas unika behov är vår främsta prioritet, säger hon.

När kan Björlandaborna och alla andra se fram emot att göra sina första inköp i den nya butiken?

– I september 2027 är det sagt att den preliminära inflyttningen och öppningen ska ske. Men jag hade förstås gärna sett att den skedde redan inför sommaren.

Eventuell nyanställning

Om det kommer att bli aktuellt att öka personalstyrkan är inte heller något som är klart. Men Marie Bäckman öppnar för att det eventuellt skulle kunna bli tal om någon nyanställning.

Känns det som att ni ser ljuset i slutet av tunneln nu?

– Ja, vi har ju hållit på med detta i tio år. Det är en lång tid. Så nära som vi är nu har vi aldrig varit tidigare!