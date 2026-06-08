Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Händelserikt när Trulse firade 20 år

Publicerad: i förrgår kl 12:34

Trulsegårdsskolan sjöd av aktiviteter när skolan firade sitt 20-årsjubileum i tisdags. Torslanda-Öckerötidningen bjöds på en grandios rundvandring i ”skolan man längtar till”, av representanter från elevrådet. 

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Trulsegårdsskolan tog emot sina alla första elever inför skolåret 2005-2006. Det betyder att de som går ut nian inom några dagar är den tjugonde årskullen som gör det. Något som naturligtvis är värt att fira. 

I tisdags var skolan, förutom nuvarande elever och personal, full av inbjudna gäster, däribland familjer, gamla elever och lärare. Dessutom var Torslanda-Öckerötidningen inbjudna och bjöds på en grundlig rundtur av delar av elevrådet. 

– Det känns som en milstolpe att få gå ut nian samtidigt som skolan firar 20 år. Det känns stort, sa Alice Carrick. 

Aktiviteter överallt

Förutom Alice, bestod elevrådsrepresentationen av Lova Lindvall och Liam Petrov. Elevrådet står bakom mycket av planeringen av festligheterna. Sedan hade varje klass fått chansen att arrangera olika aktiviteter, som fyllde i stort sett varje vrå i lokalerna.

Redan i entrén fanns en klädbytarstation. I caféet bjöds det bland annat på party med livemusik och snacks. Bland övriga happenings märktes bland mycket annat loppisar, pingistävlingar och en maffig konstutställning i bildsalen. 

Turen gick genom syslöjdsalen, hemkunskapssalen, labbsalen, träslöjdssalen och diverse salar för praktiska ämnen. Liam gillar alla NO-ämnen, särskilt labb, medan Alice och Lova var överens om att de gillar historia allra främst. Men även syslöjd står högt i kurs. 

  Man lär sig så mycket och jag har verkligen vuxit som person här, sa Liam.

20 meter rulltårta

I centrum av firandet tilldrog sig den 20 meter långa rulltårtan många elevers intresse. Eleven Hector tillhörde de som lät sig väl smaka och gav omdömet fyra av fem i smakbetyg: 

– Den smakade som den skulle! Jag fick i mig en hel bit på en tugga, sedan åt jag två till. 

Att Trulsegårdsskolan är en populär skola gick inte att ta miste på och elevrådet är minst sagt stolta över sin skola. Lova, som ska läsa samhällsvetenskap med beteendeinriktning funderar själv på att bli lärare i framtiden. 

– Alla lärare här har hjälpt mig så mycket. Även i de ämnen som jag har haft svårt för. Jag känner mig verkligen trygg här, sa hon.

Alice som ska läsa estet med inriktning teater på Schillerska gymnasiet sammanfattar vad hon tycker har varit bäst under de tre högstadieåren:

– Det är utan tvekan alla minnen och alla kompisar som jag har fått här. 

Naturligtvis ska labbälskande Liam läsa naturvetenskapligt program på gymnasiet. Hans bästa minne är ”alla” NO-lektioner. 

Minns du verkligen alla NO-lektioner? 

– Jag minns absolut den första NO-lektionen! Och jag minns jättemånga fler då vi gjort spännande experiment och lärt oss mycket.

/Alma Diez, Henrik Edberg

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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