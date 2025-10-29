Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare

I januari i år lämnade Elma Junttila Nelhage, 22 år och uppvuxen i Björlanda, BK Häcken för OL Lyonnes (tidigare Olympic Lyonnais) i den franska högstaligan. OL är inte bara Frankrikes mest framstående förening på damsidan med 18 inhemska ligatitlar (den senaste 2024-2025) utan också den klubb som vunnit UEFA Women’s Champions League vid flest tillfällen – nämligen åtta gånger.

Elma anslöt till storklubben mitt i säsongen. En säsong som skulle sluta med att OL återigen alltså blev franska mästare. För Elma medförde flytten från hemmet i Björlanda till Lyon en stor omställning.

– Det var första gången jag på riktigt flyttade hemifrån, så det blev såklart en stor omställning med allt både på och utanför plan. Att göra en flytt till ett nytt land där de dessutom inte pratar engelska har sina utmaningar. Men det har fått mig att växa enormt som människa och jag tror att det var precis vad jag behövde.

Tuff men lärorik start

Om de sportsliga utmaningarna som flytten förde med sig säger hon:

– Att komma in i ett nytt lag mitt i säsong är inte alltid lätt. Alla de andra spelarna är redan inne i hur allt funkar och har lite sin plats. När jag kom hit hade jag precis kommit tillbaka från skada och skulle stegras in mer och mer, och när jag var på väg att få göra min debut så fick jag ett litet bakslag. Så det tog lång tid innan jag fick spela mina första minuter. Det var tufft för man känner sig inte riktigt som en del av laget när man inte spelar. Så första halvåret var tufft men lärorikt, säger Elma Junttila Nelhage.

Hur kändes det innan det när du hörde talas om att en av de största klubbarna i Europa var intresserad av att värva dig?

– När jag fick höra om deras intresse så blev jag såklart nyfiken på att höra vad de hade att säga. Men samtidigt så trivdes jag väldigt bra i Häcken, men jag var i ett läge där jag behövde ta ett beslut om min framtid och vad jag ville göra. Det var inte helt självklart att lämna Häcken, men jag kände lite att jag var sugen på något annat, något nytt.

Så efter att jag hade pratat med klubben så ökade mitt intresse och det som lockade mig att skriva på för klubben var deras projekt för framtiden. OL är en klubb med en fantastisk historia, som vet vad som krävs för att vinna. Men de vill inte stanna där utan fortsätta vinna och tävla på den högsta nivån.

Nya tränare och lagkamrater

Under sommaren, inför innevarande säsong har en hel del förändringar skett kring OL Lyonnes lag. En ny tränare och ett nästan helt nytt tränarteam har klivit in och Elma har fått sällskap av många nya lagkamrater. Själv tycker hon att det var väldigt skönt att få en hel försäsong tillsammans med laget, och att få vara med från start med den nya tränaren – spanjoren Jonatan Giráldez.

– Han har kommit in med lite nya idéer och jag tycker det märks att intensiteten på träningarna har höjts. Jag gillar sättet vi vill spela fotboll på och jag känner att jag är i en väldigt utvecklande miljö där jag tar steg i min utveckling och såklart får man mer självförtroende när man får spela mer.

Numera stortrivs Elma både i laget och staden Lyon. En stad som hon tycker liknar Göteborg i att den är ganska lugn, även om den är förhållandevis stor. Lyon känns mer och mer som hemma för henne.

Uttagen i A-lands-laget

Den ökade speltiden i Lyon har inte gått Sveriges nytillträdde förbundskapten förbi. När Tony Gustavsson nyligen tog ut sin första A-landslagstrupp inför dubbelmötet med Spanien i Nations League-slutspelet fanns Elma, som tidigare representerat Sverige på U17-, U19- och U23-nivå, med för allra första gången.

– Det betyder såklart extra mycket att bli kallad till A-landslaget. Det är något jag alltid har drömt om och jobbat hårt för. Jag har faktiskt inte hunnit prata med Tony än, utan jag fick reda på det genom en kompis som skrev och grattade mig efter att hon kollat på uttagningen.

Med i truppen är förstås Torslandafostrade målvakten Jennifer Falk (BK Häcken) – men även supertalangen från samma klubb: Felicia Schröder från Kalvsund, som nobbades i EM-slutspelet i somras av dåvarande förbundskaptenen Peter Gerhardsson.

– Det ska bli jättekul att träffa alla gamla Häcken-lagkamrater. Det ser jag verkligen fram emot. Jag måste även säga att det ska bli lite extra kul att träffa Anna Sandberg [tidigare Häcken, numera Manchester United, reds anm.] för det var längesen vi sågs och vi har alltid haft en bra kemi både på och utanför planen, säger Elma.

”Är här för att tävla”

Vad tänker du om dina möjligheter att få spela, eller till och med starta i matcherna?

– Jag går in till samlingen utan förväntningar. Det är min första landslagssamling och den första samlingen med Tony och det nya teamet, så jag ska försöka suga in så mycket som möjligt men samtidigt också visa att jag är här för att tävla.

Elma ser sig främst som vänster mittback i antingen en trebackslinje eller en fyrbackslinje, men hon har även spelat en del vänsterback tidigare och även det är en position som hon kan hantera väl.

Spanien är ett europeiskt storlag. I somras föll de mot England i EM-finalen efter straffar.

– Det kommer bli ett spännande dubbelmöte mot världsettan Spanien. Det kommer vara två tuffa matcher mot ett possessioninriktat lag som har många individuellt skickliga spelare. Men Sverige har visat under en längre tid att vi kan stå upp bra mot andra toppnationer. Så jag har en god tro på att vi kan göra två bra matcher och få med oss ett bra resultat.

Känner stor kärlek till Zenith

Åter till Björlanda och moderklubben IK Zenith, där allt en gång startade för Elma Junttila Nelhage. I år slutade Zeniths damer på en fin fjärdeplats i Division 1 Södra. Och visst hyser Elma fortfarande känslor för den grönvita klubben.

– Jag kommer alltid ha en stor kärlek till den klubben eftersom det var där allting började. Jag har väldigt många fina minnen från Zenithgården. Jag känner fortfarande några stycken som spelar där, så när jag är hemma försöker jag passa på att åka ner dit och kolla på någon match.