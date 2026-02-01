Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

I november kom beskedet att Alhem Fastigheter och K-Fastigheter gått samman i ett joint venture för att uppföra fyra kvarter i Skra Bro. I förra veckan firades byggstarten av kvarteret N2 som kommer innehålla 120 hyreslägenheter och servicelokaler.

– Exakt vad det blir för verksamheter i servicelokalerna vet vi inte ännu. Det blir mindre verksamheter som behövs i området, det skulle kunna bli exempelvis ett café, en vårdcentral, någon butik eller liknande, sa Jacob Hallberg, vd på Alhem, i samband med spadstagsceremonin.

Under N2 kommer ett underjordiskt garage att anläggas med ungefär lika många parkeringsplatser som lägenheter. Ungefär två år uppskattas byggandet att ta.

Byggstart för ”Icas hus” i mars

Kvarteret där ICA Björlanda kommer att inhysas har dock inte byggstartats ännu. Det ingår i kvarteret N3 med preliminär byggstart i mars i år. I det kvarteret kommer även ytterligare servicelokaler finnas, med plats för exempelvis en frisör, enligt Jacob Hallberg.

I augusti i år är det dags för kvarteren N4 och N5. I samband med att Alhems och K-Fastigheters kvarter uppförs, närmast cirkulationsplatsen i Skra Bro, uppförs också det som kommer att utgöra själva torgdelen av den nya centrumbebyggelsen.

Totalt kommer de fyra kvarteren N2-N5 innehålla 260 bostäder och första etappen ska stå klar för inflyttning sommaren 2027.