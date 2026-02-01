Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

Spadtagen duggar tätt i Björlanda just nu. I förra veckan var det dags för Alhem Fastigheter och K-Fastigheter att ta det första symboliska spadtaget för det första av fyra hus som de ska bygga i Skra Bro Centrum.
I november kom beskedet att Alhem Fastigheter och K-Fastigheter gått samman i ett joint venture för att uppföra fyra kvarter i Skra Bro. I förra veckan firades byggstarten av kvarteret N2 som kommer innehålla 120 hyreslägenheter och servicelokaler.
– Exakt vad det blir för verksamheter i servicelokalerna vet vi inte ännu. Det blir mindre verksamheter som behövs i området, det skulle kunna bli exempelvis ett café, en vårdcentral, någon butik eller liknande, sa Jacob Hallberg, vd på Alhem, i samband med spadstagsceremonin.
Under N2 kommer ett underjordiskt garage att anläggas med ungefär lika många parkeringsplatser som lägenheter. Ungefär två år uppskattas byggandet att ta.
Kvarteret där ICA Björlanda kommer att inhysas har dock inte byggstartats ännu. Det ingår i kvarteret N3 med preliminär byggstart i mars i år. I det kvarteret kommer även ytterligare servicelokaler finnas, med plats för exempelvis en frisör, enligt Jacob Hallberg.
I augusti i år är det dags för kvarteren N4 och N5. I samband med att Alhems och K-Fastigheters kvarter uppförs, närmast cirkulationsplatsen i Skra Bro, uppförs också det som kommer att utgöra själva torgdelen av den nya centrumbebyggelsen.
Totalt kommer de fyra kvarteren N2-N5 innehålla 260 bostäder och första etappen ska stå klar för inflyttning sommaren 2027.