Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Icahandlaren Marie Bäckman, Ica Fastigheters projektledare Ulrika Molander, stadsbyggnadsnämndens ordförande Johannes Hulter (S), Alhems projektchef Toni Hultberg och Ica Fastigheters affärsområdeschef Fredrik Jansson tar ett spadtag.

Ett spadtag närmare ny butik

Publicerad: idag kl 08:23

Den 19 februari togs det första symboliska spadtaget för de efterlängtade nya lokalerna för Icabutiken i Björlanda. Förutom butiken kommer fastigheten även innehålla ytterligare en kommersiell lokal och hyresrätter ovanpå. 

Annons

I tio år har Icahandlaren Marie Bäckman väntat på att hennes butik ska få nya lokaler. Naturligtvis var hon, och andra i personalen på Ica Nära Björlanda, på plats när det första spadtaget togs för deras kommande hemvist. 

Preliminärt ska Ica Björlanda kunna flytta in i de nya större lokalerna i september 2027.

På plats fanns också bland andra stadsbyggnadsnämndens ordförande Johannes Hulter (S), Fredrik Jansson, affärsområdeschef på Ica Fastigheter, Ulrika Molander, projektledare på Ica Fastigheter och representanter från Alhem, K-Fastigheter och entreprenörerna We Construct och K-Prefab.

Johannes Hulter inledde med att tala om att Björlanda Ängar och Skra Bro Centrum är projekt som går i linje med det som staden vill bygga: 

– Vi vill skapa trevliga, mysiga, trygga, hållbara och inte minst vackra miljöer. Då tar människorna som bor där hand om området och det är det vi vill uppnå, sa han. 

”En mötesplats”

Fredrik Jansson tryckte på Icabutiker numera är som ”en kyrka mitt i byn” där folk möts, sätter upp lappar och ”nästan fungerar som ett andra hem”.

Den nya butiken blir på omkring 1 000 kvadratmeter och kompletteras med en intilliggande kommersiell lokal om cirka 300 kvadratmeter där någon annan typ av verksamhet ska inhysas. Vilken typ av verksamhet är för tidigt att säga, enligt Fredrik Jansson.

Icabutikens placering, i ett centralt läge i det nya centrumet, ska ge ett mer tillgängligt läge nära bostäder, gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik. 

Projektet genomförs i en tredimensionell fastighetsbildning där ICA Fastigheter utvecklar butiksdelen och Alhem Fastigheter och K-Fastigheter uppför drygt 100 ovanliggande hyresrätter.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld – den högsta certifieringsnivån för byggnaders miljöprestanda i Sverige. 

– Det är med stor glädje vi ser fram emot att alla Björlandabor får en ny, större, mer modern och mer tillgänglig butik. Vår vision är att skapa en naturlig miljö fylld av matglädje och inspiration, där kundernas unika behov alltid står i centrum, sa Marie Bäckman.

Totalt ska cirka 600 bostäder uppföras i Björlanda Ängar, Skra Bro nya centrum etapp 1. Vilket också innefattar bland annat en park och Göteborgs Stads kommande Vård- och omsorgsboende där det första spadtaget togs i mitten av januari.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Relaterade artiklar
Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Mer från Björlanda
Ett spadtag närmare ny butik
Ett spadtag närmare ny butik

Det första symboliska spadtaget för de efterlängtade nya lokalerna för Icabutiken i Björlanda är nu...

Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat
Första kvarteret i torgbebyggelsen byggstartat

Spadtagen duggar tätt i Björlanda just nu.

Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget
Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget

15 år tog det – men nu är det första spadtaget för ett vård- och...

Byggstart för 260 hyresrätter under 2026
Byggstart för 260 hyresrätter under 2026

Företagen Alhem Fastigheter och K-Fastigheter går samman i ett joint venture för att genomföra fyra...

Senaste nytt
Ett spadtag närmare ny butik
Ett spadtag närmare ny butik

Det första symboliska spadtaget för de efterlängtade nya lokalerna för Icabutiken i Björlanda är nu...

Stadbyggnadsnämnden tillstyrker tvärförbindelsens detaljplan
Stadbyggnadsnämnden tillstyrker tvärförbindelsens detaljplan

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 februari togs till slut beslut om ett tillstyrkande av detaljplanen...

”Efterlängtat både politiskt och personligt”
”Efterlängtat både politiskt och personligt”

Efter beskedet i stadsbyggnadsnämnden i tisdags återstår nu det formella antagandet av detaljplanen för tvärförbindelsen...

Bedrägeribrott mot äldre och bostadsinbrott
Bedrägeribrott mot äldre och bostadsinbrott

41 stycken brottsanmälningar i Torslanda och Öckerö kommun.

Hjälp era äldre grannar
Hjälp era äldre grannar

Det pågår just nu en våg av bedrägeri i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida....

Laddar

Räcker det med snö nu?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
”Var snälla mot varandra på internet”

”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även på internet.

Sport
Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino