Ett spadtag närmare ny butik

I tio år har Icahandlaren Marie Bäckman väntat på att hennes butik ska få nya lokaler. Naturligtvis var hon, och andra i personalen på Ica Nära Björlanda, på plats när det första spadtaget togs för deras kommande hemvist.

Preliminärt ska Ica Björlanda kunna flytta in i de nya större lokalerna i september 2027.

På plats fanns också bland andra stadsbyggnadsnämndens ordförande Johannes Hulter (S), Fredrik Jansson, affärsområdeschef på Ica Fastigheter, Ulrika Molander, projektledare på Ica Fastigheter och representanter från Alhem, K-Fastigheter och entreprenörerna We Construct och K-Prefab.

Johannes Hulter inledde med att tala om att Björlanda Ängar och Skra Bro Centrum är projekt som går i linje med det som staden vill bygga:

– Vi vill skapa trevliga, mysiga, trygga, hållbara och inte minst vackra miljöer. Då tar människorna som bor där hand om området och det är det vi vill uppnå, sa han.

”En mötesplats”

Fredrik Jansson tryckte på Icabutiker numera är som ”en kyrka mitt i byn” där folk möts, sätter upp lappar och ”nästan fungerar som ett andra hem”.

Den nya butiken blir på omkring 1 000 kvadratmeter och kompletteras med en intilliggande kommersiell lokal om cirka 300 kvadratmeter där någon annan typ av verksamhet ska inhysas. Vilken typ av verksamhet är för tidigt att säga, enligt Fredrik Jansson.

Icabutikens placering, i ett centralt läge i det nya centrumet, ska ge ett mer tillgängligt läge nära bostäder, gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik.

Projektet genomförs i en tredimensionell fastighetsbildning där ICA Fastigheter utvecklar butiksdelen och Alhem Fastigheter och K-Fastigheter uppför drygt 100 ovanliggande hyresrätter.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld – den högsta certifieringsnivån för byggnaders miljöprestanda i Sverige.

– Det är med stor glädje vi ser fram emot att alla Björlandabor får en ny, större, mer modern och mer tillgänglig butik. Vår vision är att skapa en naturlig miljö fylld av matglädje och inspiration, där kundernas unika behov alltid står i centrum, sa Marie Bäckman.

Totalt ska cirka 600 bostäder uppföras i Björlanda Ängar, Skra Bro nya centrum etapp 1. Vilket också innefattar bland annat en park och Göteborgs Stads kommande Vård- och omsorgsboende där det första spadtaget togs i mitten av januari.