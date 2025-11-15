Byggstart för 260 hyresrätter under 2026

Hösten 2023 pausade fastighetsbolaget Alhem Fastigheter två projekt i Skra Bro på grund av det tuffa ekonomiska läget och diverse omvärldsfaktorer.

Nu meddelar Alhem att de bildat ett strategiskt joint venture med företaget K-Fastigheter, som förvärvar 50 procent av aktierna i det bolag som utvecklar fastigheterna inom området Björlanda ängar. Det betyder att den första av etapperna nu får sin byggstart under första kvartalet 2026.

Den beräknade totala byggtiden anges till drygt två år.

De fastigheter som Alhem och K-Fastigheters ska uppföra är belägna i den norra delen av Björlanda ängar-projektet i Skra Bro, vilket innebär fyra fastigheter (Kvarter N2-N5) närmast den stora rondellen i Skra Bro.

Först ut, i etapp ett, ingår kvarter N2 och N3. I nästa etapp kvarter N4 och N5.

– Första etappen består av cirka 150 hyresbostäder där även ICA kommer att inrymma sin butik. Etapp två kommer att byggstartas i juni 2026 och innehåller cirka 110 hyresbostäder, säger Jacob Hallberg, vd för Alhem Fastigheter.

”Projekt med stor potential”

Totalt utgör byggytan 16 300 kvadratmeter. Alhem Fastigheter är mycket nöjda över att byggnationen nu kan sätta i gång.

– Jag är mycket glad att vi nu förverkligar Björlanda ängar tillsammans med K-Fastigheter och bildar detta strategiska joint venture. Det är ett projekt med stor potential och jag ser fram emot både samarbetet och att bidra till utvecklingen av Göteborgs framtida bostadsmarknad, säger Jacob Hallberg.

Även K-Fastigheters ansvarige för affärsutveckling, Magnus Persson, ser positivt på projektet och dess möjligheter, där K-Fastigheters industriella kompetens ska kombineras med Alhems lokala erfarenheter.

– Detta är ett spännande projekt på en expansiv marknad. Vi ser fram emot att inleda ett partnerskap tillsammans med Alhem Fastigheter för att utveckla och realisera detta projekt där de sista byggloven kommer att gälla vårt egenutvecklade koncepthus – Lamellhus, säger han.