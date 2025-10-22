Veckans tidning
Nya kommunalrådet Dan-Ove Marcelind (KD) är uppvuxen på Öckerö och bor numera i Torslanda. Foto: Kristdemokraterna i Göteborg

Björlandabo ersätter Lann som kommunalråd

Publicerad: igår kl 11:09

Kristdemokraterna i Göteborg har utsett Dan-Ove Marcelind från Björlanda till nytt kommunalråd. I sitt nya uppdrag vill han fokusera på att stärka välfärden, förbättra villkoren för barnfamiljer och utveckla äldreomsorgen. 

Elisabet Lann är sedan i september månad sjukvårdsminister i regeringen Kristersson. Nu ersätts hon som göteborgskt kommunalråd av sin stabschef och budgetsekreterare – Dan-Ove Marcelind.

– Göteborg har halkat efter i det som betyder mest – äldreomsorgen och familjernas livsvillkor. Det vill jag ändra på. Vi ska ha skolor där barn får lugn och ro att lära sig, en äldreomsorg som skapar trygghet och en stad som barnfamiljer faktiskt kan bygga sina liv i, säger Dan-Ove Marcelind, i ett pressmeddelande.

Dan-Ove Marcelind, 48, är uppvuxen på Öckerö och bor idag i Torslandaområdet. Han har arbetat i Göteborgspolitiken i drygt sex år, förutom att vara stabschef och budgetsekreterare för Kristdemokraterna i Göteborg och Elisabet Lann, har han under den här mandatperioden varit 2:e vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden. Han har en examen i statsvetenskap från Göteborgs universitet och är engagerad i det lokala föreningslivet i Torslanda.

– Dan-Ove är en erfaren kraft med förmågan att få saker att hända. Han har varit med och format Kristdemokraternas politik i Göteborg under flera år, och i en tid som präglas av polarisering är hans pragmatiska och konstruktiva ledarskap precis vad staden behöver, säger Magnus Berntsson, ordförande för Kristdemokraterna i Göteborg.

Dan-Ove Marcelind tillträdde formellt sitt uppdrag i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober.

Henrik Edberg

Henrik Edberg

Ledare/krönika
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?
Torslanda
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

Ett stort antal medlemmar och utövare i toppklass gör att nye tränaren Amir ser ljust på framtiden för Torslanda IK:s bordtennissektion.

