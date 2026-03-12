Bengan tar plats i Hall of Fame

Bengan Svensson är känd för de flesta som på något sätt har varit aktiva i Torslanda IK under de senaste 40 åren. Inte minst som en av de ”Goa gubbar och gummor” som bland annat bemannat TIK:s café och varit ansvariga för ärtsoppsluncherna på torsdagar.

Nu har eldsjälens idoga arbete för Torslanda IK uppmärksammats av Göteborgs Fotbollsförbund, när han i förra veckan som sjätte person knuten till Torslanda IK valdes in i Göteborgsfotbollens Hall of Fame – en minst sagt ärofylld utmärkelse som uppmärksammar personer som gjort betydande insatser för fotbollen i Göteborgsregionen.

På sin hemsida kommenterar Torslanda IK:

”Under gårdagens årsmöte med Göteborgs Fotbollförbund fick Torslanda IK ännu ett kvitto på föreningens starka avtryck i Göteborgsfotbollen. […] Vi i Torslanda IK är oerhört stolta över Bengans engagemang, ledarskap och mångåriga arbete i föreningen och inom Göteborgsfotbollen.”

Mattias Svensson blir ledamot

Bengt Svenssons plats i Hall of Fame är inte den enda nyheten med Torslanda IK-anknytning från Göteborgs Fotbollsförbunds årsmöte.

Det står nämligen också klart att Torslanda IK:s ordförande Mattias Svensson väljs in i Göteborgs Fotbollsförbunds styrelse, som ledamot i ett år.

”Det är ett viktigt och glädjande förtroendeuppdrag som ger TIK en stark röst i det fortsatta utvecklingsarbetet av fotbollen i regionen”, skriver Torslanda IK.