Begagnade glasögon förändrar liv i Tanzania

Sedan 2013 har optikerkedjan Specsavers i Norden rest till Tanzania för att genomföra synundersökningar och förmedla glasögon till behövande. I september var Mia Darwall från Torslanda nere för femte gången för att genomföra så kallade Eye Camps inom projektet Ge Syn.

1 363 personer fick den här gången nya, men begagnade, glasögon – inte sällan för allra första gången i sina liv.

Hundratals lämnar in glasögon

– Det var tredje gången jag var på Zanzibar, och det här var första gången sedan 2020 vi kunde genomföra projektet igen efter pandemin. Det är helt fantastiskt – det är otroligt mycket jobb och hektiskt, men också otroligt givande, säger Mia Darwall.

På plats på Zanzibar för Specsavers Sverige var fyra optiker, två assistenter och ett team från företagets supportkontor. Med sig hade de flera tusen glasögon och solglasögon. Varav en stor flyttkartong bestod av begagnade glasögon som hade lämnats in hos Specsavers butik i Torslanda.

– Jag vet inte exakt hur många glasögon som var i kartongen som var inlämnade i Torslanda. Men jag pratade med Sara som driver den butiken och det kommer in kunder varje dag och lämnar in glasögon, de får in hundratals under ett år.

Att kunna hjälpa personer som inte har det lika enkelt som vi svenskar att skaffa glasögon när det behövs, är något som är viktigt både för Specsavers butiker och företagets kunder, enligt Mia Darwall. Och hon har samlat på sig gott om exempel på möten med människor som fått hjälp med sin nedsatta syn för allra första gången.

Fick livet tillbaka

– Det finns så många, men den tredje gången jag var nere var det en kvinna i dryga 30-årsåldern som hade -22 i synfel. Då ser man i princip ingenting. Hon hade en ledsagare som hjälpte henne och som hon höll i armen. Hon hade aldrig haft ett par glasögon. Vi lyckades ge henne ett par glasögon som var på -20. Det var som att ge henne livet tillbaka, säger Mia Darwall och fortsätter:

– I år var det en 70-årig fiskare som hade -7 i synfel. Han hade jobbat hela livet med att fiska trots att han såg dåligt. Han kunde inte sluta skratta när han fick glasögonen. Den typen av möten är en oslagbar känsla. Och där kan Torslandaborna ta till sig att de har hjälpt till.

Behovet av hjälp är stort, inte minst eftersom många lever med nedsatt syn under lång tid och helt saknar tillgång till vård. De som fick hjälp att se bättre i Tanzania i år var i åldrarna 4–100 år, och nära var tionde visade sig ha allvarliga synfel.

Sedan starten för tolv år sedan har Specsavers Norden genomfört 54 Eye Camps i Tanzania, och företaget beräknar att totalt omkring 75 000 personer har fått hjälp till en bättre syn sedan projektet drogs i gång.