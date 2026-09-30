Beatles-tolkarna sålde ut Vingen i ett nafs

Riksteaterföreningen i Torslanda startade upp sin verksamhet med målet att erbjuda teater och scenkonst på hög nivå i Torslanda.

I mars satte de upp sin första föreställning – Jag spänner upp himlen med egna händer, en monolog baserad på Strindbergs Fröken Julie – på Navet Öckerö bibliotek.

Nu har turen äntligen kommit till Torslanda och Vingen. Och det blir musik i premiären. Nämligen de Göteborgsbaserade Beatlestolkarna i Pepperland.

– Vi kom fram till att det var en bra första föreställning. Vi har fått till oss av vänner att Pepperland är något man gärna vill se och musik vill vi gärna ha också, säger Ann-Sofie Udéhn från Riksteaterföreningen Torslanda.

Så vad kan besökarna förvänta sig på lördag? Tidningen kontaktade Per Umaerus, sångare, gitarrist och keyboardist i Pepperland för att få en glimt bakom ridån.

– Det blir allt från Love Me Do till Let It Be. Vi i Pepperland kommer att spela låtar som visar på Beatles bredd, och vi kommer att berätta anekdoter som kan förklara varför detta blev så stort på 60-talet. En och annan okänd pärla från låtskatten kan också smyga sig in. Så kul att så många vill komma och höra oss på Vingen i Torslanda, säger han.

Vad är det som gör att Beatles musik står sig så här många år efter att den spelades in och hela tiden hittar en ny publik?

– Beatles uppfann den moderna popen. De var först och blev störst. När bandet slutade turnera 1966, efter konserten på baseball-arenan Candlestick Park i San Francisco, blev de ett studioband. Med lust och obegränsade resurser hade de lekstuga i inspelningsstudion. De och producenten George Martin var som yin och yang. Dessutom hade de fler duktiga medarbetare och tillgång till den senaste tekniken, vilket gör att det låter fräscht än idag.

Ni har hyllats av just George Martin – men vilket omdöme som ni fått är ni allra stoltast över och vad sades eller skrevs då?

– Helgen 4–5 september spelade vi hela plattan Revolver på Stora Teatern i Göteborg – då fick vi den här fina hälsningen: ”Jag heter Sixten. I morgon fyller jag tio år. Jag har gillat Beatles sedan jag var tre år. I somras var jag i Liverpool och åkte Magical Mystery Tour. Men jag var för liten för att gå på The Cavern och lyssna på Beatlesmusik. Därför tyckte min mormor och morfar att jag skulle få gå hit ikväll i stället. Min favorit-LP med Beatles är Revolver, så det passar bra. Jag skulle bli väldigt glad om ni spelade Penny Lane för nu vet jag precis hur det ser ut där.”

John och Paul var förstås de riktiga låtskrivaressen i bandet, men även George skrev ju några otroliga låtar. Om du skulle lista den bästa låten som varje medlem gjort, hur skulle det se ut?

– Paul: Penny Lane, John: Strawberry Fields Forever, George: Here Comes The Sun och Ringo: Octopus’s Garden.