Batteri exploderade i truck i Amhult

– Det är en person som kört sin truck på sin arbetsplats när truckens batteri plötsligt exploderat, säger Räddningstjänstens insatsledare Kristoffer Säwström till Torslanda-Öckerötidningen, strax efter klockan 10:30.

Explosionen inträffade på en arbetsplats på Flygfältsgatan i Amhult, i Torslanda.

Personen som körde trucken är avförd till sjukhus med ambulans.

– Personen har fått en lättare form av explosionsskador. Batterisyra eller liknande stänkte upp i ansiktet, så vi har tvättat av ansiktet här på plats, säger Kristoffer Säwström.

Vid 10:40-tiden avslutade Räddningstjänst och sjukvård sin insats på platsen.

– Vi har säkrat att det inte är någon ytterligare risk med trucken. Nu är det en polisiär fråga.

Initialt bedömde Polisen rättsläget som en arbetsplatsolycka.