Batteri exploderade i truck i Amhult

Publicerad: april 1, 2026 kl 11:17 f m (uppdaterad april 1, 2026 kl 11:30)

Klockan 10:06, onsdagen den 1 april, inkom ett larm om en explosion i Amhult. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen.

– Det är en person som kört sin truck på sin arbetsplats när truckens batteri plötsligt exploderat, säger Räddningstjänstens insatsledare Kristoffer Säwström till Torslanda-Öckerötidningen, strax efter klockan 10:30.

Explosionen inträffade på en arbetsplats på Flygfältsgatan i Amhult, i Torslanda.

Personen som körde trucken är avförd till sjukhus med ambulans.

 – Personen har fått en lättare form av explosionsskador. Batterisyra eller liknande stänkte upp i ansiktet, så vi har tvättat av ansiktet här på plats, säger Kristoffer Säwström.

 Vid 10:40-tiden avslutade Räddningstjänst och sjukvård sin insats på platsen.

 – Vi har säkrat att det inte är någon ytterligare risk med trucken. Nu är det en polisiär fråga.

 Initialt bedömde Polisen rättsläget som en arbetsplatsolycka.

Henrik Edberg


