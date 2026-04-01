Batteri exploderade i truck i Amhult

Klockan 10:06, onsdagen den 1 april, inkom ett larm om en explosion i Amhult. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen.
– Det är en person som kört sin truck på sin arbetsplats när truckens batteri plötsligt exploderat, säger Räddningstjänstens insatsledare Kristoffer Säwström till Torslanda-Öckerötidningen, strax efter klockan 10:30.
Explosionen inträffade på en arbetsplats på Flygfältsgatan i Amhult, i Torslanda.
Personen som körde trucken är avförd till sjukhus med ambulans.
– Personen har fått en lättare form av explosionsskador. Batterisyra eller liknande stänkte upp i ansiktet, så vi har tvättat av ansiktet här på plats, säger Kristoffer Säwström.
Vid 10:40-tiden avslutade Räddningstjänst och sjukvård sin insats på platsen.
– Vi har säkrat att det inte är någon ytterligare risk med trucken. Nu är det en polisiär fråga.
Initialt bedömde Polisen rättsläget som en arbetsplatsolycka.