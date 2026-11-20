– I år hade vi satsat på att få hit barnen och trolleriet var populärt bland de små. De mindre barnen fick varsitt trollspö. Trollkarlen och hans assistent hade ett magiskt rep och en liten modig flicka vågade sig fram att hjälpa till. Det gick bra och sedan fick hon det magiska röda repet, berättar Carina Blid, som tillsammans med Ewa Ivarsson står bakom Torslanda bokmässa.

– Det märktes tydligt att läsglädjen var stor bland besökarna. Extra roligt var att många barn också hittade till mässan i år, inte minst tack vare trolleriet som stod på programmet och lockade till både nyfikenhet och skratt, fyller Ewa på.

Carina berättar att samtalen med författarna Åke Edwardson och Mats Ahlstedt blev både trevliga och uppskattade samtidigt som författarna delade med sig av information om huvudpersonerna som finns i de olika romanerna som miljöerna böckerna utspelar sig i.

– Mats Ahlstedt skriver Göteborgsbaserade kriminalromaner som underhåller men också speglar samhället och aktuella frågor. Han vill i sina romaner belysa frågan om varför någon begår en kriminell handling. Åke skriver både skönlitteratur och kriminalromaner. Hans romaner beskriver människans inre tankar om livet och om relationer. Han ansåg att miljöbeskrivningar är viktiga och har besökt alla platser i Sverige och utomlands som han skriver om.

Publiken fick också möjlighet att ställa frågor till båda deckarförfattarna och en vanlig fråga var: ”När kommer nästa?”, berättar Carina.

– Ett annat samtal som berörde var när Aino Trosell beskrev sin karriär från arbetet som socialarbetare till arbetet som svetsare på Arendalsvarvet i tio år. Sedan började hon skriva och debutromanen var just från arbetet på socialkontor. Aino Trosell har fått ett flertal priser för sina romaner.