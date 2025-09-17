Bältros förstörde Wilmas VM-dröm

Wilma Nielsen åkte till VM i Tokyo med ett färskt personbästa på 4.02.05 i bagaget och, som hon berättade för Torslanda-Öckerötidningen inför avresan, förhoppningar om att nå en semifinalplats – och om möjligt fila ytterligare på sitt personbästa.

Men redan på planet till Tokyo kände hon att något var fel då hon fick ont i revbenen. På landslagets träningsläger i Fukuoka konstaterades att hon hade drabbats av bältros, något som tidningen Expressen var först med att rapportera om.

– Det gjorde väldigt ont där och i Tokyo har det gjort jätteont. Man får nervsmärtor så jag har sovit jättedåligt på nätterna, säger hon till Expressen.

Trots det stod hon på startlinjen för sin VM-debut. Det slutade med att hon kom tredje sist i sitt försöksheat på tiden 4.13.98 – vilket inte räckte för att ta sig vidare.

En enorm besvikelse för den talangfulla löperskan, förstås.

– Jag var jätteledsen. Jag grät så mycket, jag kunde inte prata med någon för jag visste inte vad jag skulle säga, säger Wilma Nielsen.

