Balk föll av lastbil

Strax före lunch i tisdags var Erik Elmqvist på väg hem när han oväntat tvingades väja för en stor balk som låg i vägbanan. Lastbilen som transporterat balken hade tappat den bara några få bilar framför honom.

– Jag hamnade i lite köer en bit efter rondellen vid Maxi och såg hur en lätt lastbil stod helt still mitt i vägen ett par bilar framför mig. Men den körde in åt sidan efter ett par minuter. Då trodde jag att det var för att släppa oss som låg bakom. Bilen framför mig drog på för omkörning och när jag följde efter ser jag en stor järnbalk ligga i vägen, som jag fick väja undan för.

Han befann sig bara tre bilar från lastbilen som tappade balken, och uppskattar den till att vara av storleken större.

– Den måste minst ha varit över 15 meter och vägt ett par ton, tror jag i alla fall. Det verkar ju vara otrolig tur att den inte kanade in i någon av bilarna som låg där tätt bakom. Hade den gjort det hade det nog kunnat gå mycket illa. Då hade det nog varit tack och hej.

Under dagen var det i perioder långa köer. När tidningen kontaktade polisen för att fråga om det skett några personskador, eller om det upprättats någon anmälan, hade de inte några sådana uppgifter att ge.