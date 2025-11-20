Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Enligt polisen har ingen anmälan upprättats efter att en 15 meter lång balk föll av en lastbil på Hjuviksvägen.

Balk föll av lastbil

Publicerad: igår kl 15:55

I tisdags föll en cirka 15 meter lång balk av en lastbil på Hjuviksvägen, i höjd med hållplatsen Hällsviksvägen. Erik Elmqvist befann sig tre bilar bakom.

Annons

Strax före lunch i tisdags var Erik Elmqvist på väg hem när han oväntat tvingades väja för en stor balk som låg i vägbanan. Lastbilen som transporterat balken hade tappat den bara några få bilar framför honom. 

– Jag hamnade i lite köer en bit efter rondellen vid Maxi och såg hur en lätt lastbil stod helt still mitt i vägen ett par bilar framför mig. Men den körde in åt sidan efter ett par minuter. Då trodde jag att det var för att släppa oss som låg bakom. Bilen framför mig drog på för omkörning och när jag följde efter ser jag en stor järnbalk ligga i vägen, som jag fick väja undan för. 

Han befann sig bara tre bilar från lastbilen som tappade balken, och uppskattar den till att vara av storleken större. 

– Den måste minst ha varit över 15 meter och vägt ett par ton, tror jag i alla fall. Det verkar ju vara otrolig tur att den inte kanade in i någon av bilarna som låg där tätt bakom. Hade den gjort det hade det nog kunnat gå mycket illa. Då hade det nog varit tack och hej.

Under dagen var det i perioder långa köer. När tidningen kontaktade polisen för att fråga om det skett några personskador, eller om det upprättats någon anmälan, hade de inte några sådana uppgifter att ge.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Torslanda
Snön ställde till det i morgontrafiken
Snön ställde till det i morgontrafiken

I går, onsdag kom den för många efterlängtade snön. Och trafiken reagerade traditionsenligt.
Balk föll av lastbil
Balk föll av lastbil

I tisdags föll en cirka 15 meter lång balk av en lastbil på Hjuviksvägen.
Torslanda Sjöscoutkår håller lågan levande
Torslanda Sjöscoutkår håller lågan levande

En låga som tändes år 565 letar just nu sin väg genom Europa och Sverige.
Torslandaskolan F-6 missade pris
Torslandaskolan F-6 missade pris

Torslandaskolan F-6 var nominerad till Årets bästa byggnad i Göteborg.
Tillförsikt inför framtiden trots degraderingen
Tillförsikt inför framtiden trots degraderingen

– Vi är taggade på tvåan nästa säsong. Allt vi gör i Torslanda IK är...
Senaste nytt
Snön ställde till det i morgontrafiken
Snön ställde till det i morgontrafiken

I går, onsdag kom den för många efterlängtade snön. Och trafiken reagerade traditionsenligt.
Balk föll av lastbil
Balk föll av lastbil

I tisdags föll en cirka 15 meter lång balk av en lastbil på Hjuviksvägen.
Torslanda Sjöscoutkår håller lågan levande
Torslanda Sjöscoutkår håller lågan levande

En låga som tändes år 565 letar just nu sin väg genom Europa och Sverige.
Torslandaskolan F-6 missade pris
Torslandaskolan F-6 missade pris

Torslandaskolan F-6 var nominerad till Årets bästa byggnad i Göteborg.
Tillförsikt inför framtiden trots degraderingen
Tillförsikt inför framtiden trots degraderingen

– Vi är taggade på tvåan nästa säsong. Allt vi gör i Torslanda IK är...
Laddar

Planerar du att besöka någon julmarknad i år?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Tänk om samtiden inte är lika ”utan motstycke” som vi föreställer oss?
Torslanda
Tillförsikt inför framtiden trots degraderingen

Tillförsikt inför framtiden trots degraderingen

– Vi är taggade på tvåan nästa säsong. Allt vi gör i Torslanda IK är långsiktigt, säger klubbens sportchef Dan Keat.
Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino