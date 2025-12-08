Bageriet expanderar

Almondy Aktiebolag, som grundades 1982 har baserat sin framgång på ett tårtrecept från 1800-talet. Under åren har företaget expanderat stort och idag finns företaget på över 60 marknader där det säljs djupfrysta tårtor bakade här i Torslanda. Totalt har företaget drygt 100 anställda och omsatte under 2024 nära 800 miljoner kronor. Nu planerar företaget en expansion.

I ett pressmeddelande skriver Almondy att de i en del av företagets långsiktiga strategi och för att möta en ökad efterfrågan utökar sin produktionskapacitet, vilket omfattar utbyggnad av företagets bageri i Torslanda.

Den nya produktionslinan planeras att tas i drift i början av 2027.

– Almondy befinner sig i en expansiv och spännande fas och vårt mål är att fortsätta den resan med full kraft. säger Glenn Cramér, VD på Almondy i pressmeddelandet.