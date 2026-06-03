Badbuss från Angered till Sillvik i sommar

”Jag vill att barn och unga ska få känna doften av havsvattnet”, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande till Göteborgs-Posten.

Den nya linjen planeras trafikera sträckan mellan 15 juni och 16 augusti och det är Västtrafiks biljetter som gäller på bussarna. Daniel Bernmar (V) hyllar satsningen, då den är tidsbesparande jämfört med att ta ordinarie kollektivtrafik under samma sträcka.

”Det betyder att barnfamiljen varje dag får två extra timmar på stranden tillsammans i stället för att spendera dem i den varma kollektivtrafiken”, säger även han till GP.

Blandad respons i sociala medier

På sociala medier kritiseras badbussen av dem som räds att sopor och trängsel kommer bli värre med fler personer på plats på baden. Samtidigt hyllas initiativet av andra som ser bussen som en möjlighet för fler att bada under sommarens varma dagar.