Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Badbuss från Angered till Sillvik i sommar

Publicerad: idag kl 13:57

Efter fjolårets succé med badbussar till Delsjön införs nu en ny sommarbusslinje mellan Angered centrum och Sillvik. Resan planeras ta 30 minuter. 

Annons

”Jag vill att barn och unga ska få känna doften av havsvattnet”, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande till Göteborgs-Posten. 

Den nya linjen planeras trafikera sträckan mellan 15 juni och 16 augusti och det är Västtrafiks biljetter som gäller på bussarna. Daniel Bernmar (V) hyllar satsningen, då den är tidsbesparande jämfört med att ta ordinarie kollektivtrafik under samma sträcka. 

”Det betyder att barnfamiljen varje dag får två extra timmar på stranden tillsammans i stället för att spendera dem i den varma kollektivtrafiken”, säger även han till GP.

Blandad respons i sociala medier

På sociala medier kritiseras badbussen av dem som räds att sopor och trängsel kommer bli värre med fler personer på plats på baden. Samtidigt hyllas initiativet av andra som ser bussen som en möjlighet för fler att bada under sommarens varma dagar. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Torslanda
Badbuss från Angered till Sillvik i sommar
Badbuss från Angered till Sillvik i sommar

Efter fjolårets succé med badbussar till Delsjön införs nu en ny sommarbusslinje mellan Angered centrum...

Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram
Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram

På knappt sex månader har en hel del hänt när det gäller bygget av det...

Fyra Torslandaärenden på gång i stadsbyggnadsnämnden
Fyra Torslandaärenden på gång i stadsbyggnadsnämnden

Under förra tisdagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden fanns fyra ärenden med anknytning till Torslanda på agendan....

Nu finns mark till ishall i Torslanda
Nu finns mark till ishall i Torslanda

– Vi har fått mark till ishall i Torslanda, sa idrott- och föreningsnämndens ordförande.

Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed
Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed

”Upp till var och en”

Senaste nytt
Badbuss från Angered till Sillvik i sommar
Badbuss från Angered till Sillvik i sommar

Efter fjolårets succé med badbussar till Delsjön införs nu en ny sommarbusslinje mellan Angered centrum...

Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram
Vård- och omsorgsboendet i Skra Bro växer fram

På knappt sex månader har en hel del hänt när det gäller bygget av det...

Fyra Torslandaärenden på gång i stadsbyggnadsnämnden
Fyra Torslandaärenden på gång i stadsbyggnadsnämnden

Under förra tisdagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden fanns fyra ärenden med anknytning till Torslanda på agendan....

Nu finns mark till ishall i Torslanda
Nu finns mark till ishall i Torslanda

– Vi har fått mark till ishall i Torslanda, sa idrott- och föreningsnämndens ordförande.

Det flytande skolskeppet miljöcertifieras
Det flytande skolskeppet miljöcertifieras

Inför hösten väntar nya, ovanliga, äventyr då skeppet ska miljöcertifieras. 

Laddar

Brukar du fira Sveriges nationaldag?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
22 års väntan och sedan tomhet

22 års väntan och sedan tomhet

Arsenals ligaguld efter 22 år blir en seger som väcker både eufori och existentiell tomhet: varför känns ett helt livs supporterladdning så stort när det egentligen bara är ett spel?

Torslanda
Framgångar för Torslandagymnaster

Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i SM och JSM i artistisk gymnastik. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino