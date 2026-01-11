Anton såg möjligheter i snökaoset

Orange varning, stormvarning, kaos, snökaos. De första dagarna efter julledigheten startade för många med att få stanna hemma, eller genom att slira till jobbet i lite för slitna friktionsdäck. Bussen var det få som kunde ta då stora delar av kollektivtrafiken stod still. När det natten till onsdagen i veckan föll stora mängder snö över både Torslanda och Öckerö fanns det några som såg den inställda skoldagen som en möjlighet till att tjäna en hacka.

I sociala medier annonserade Anton Dunderberg tillsammans med två av sina kompisar att de kunde ge sig ut i och omkring Lilleby för att skotta snö åt boende i området.

– Vi kände att man både kunde tjäna lite pengar och samtidigt göra andra glada, sa Anton till tidningen när vi nådde honom.

Idén var inte helt ny. Kompisarna hade några dagar tidigare testat samma sak i Hjuvik med goda resultat. Beväpnade med skyffel och ordentliga vinterkläder erbjöd de sin hjälp.

– Idag var en bra dag. Vi kunde vara ute eftersom skolan ställdes in på grund av snökaoset, säger 16-åringen som till vardags går på Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium.