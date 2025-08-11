Än är det inte kört för VROM

Volvo Rendezvous & Owners Meeting (VROM) har hittat ett alternativ till Arendal.
När Volvos bilmuseum i Arendal stängde i slutet av 2023, för att bli World of Volvo i april 2024, flyttade verksamheten in i en ny, futuristisk, byggnad söder om Liseberg. I och med att Volvo Museum Arendal stängde upphörde därmed den naturliga anknytningen till platsen för olika Volvo-klubbar och VROM att ha det årliga evenemanget på Arendal. Vad göra? Framtiden såg då inte något vidare ljus ut för VROM.
– VROM samlade sig och på försommaren 2024 kunde vi presentera ett nytt område för att hysa den årliga träffen i hjärtat av ”Volvo-land” på Hisingen. VROM hölls då för första gången vid Volvo-hallen vid Sörredsvägen-Assar Gabrielssons väg, säger Jan Andersson, från VROM:s styrelse (Volvo Rendezvous & Owners Meeting) och medlem i Svenska Volvo C70 Klubben.
Men allt var nytt och ovant inför den första träffen vid Volvohallen förra året. Frågorna hopade sig, till exempel var skulle jubileumsbilarna (årsbilarna) parkeras? Bilknallarna – det vill säga alla de som säljer begagnade bildelar – var skulle de placeras? Volvoklubbarna, var skulle man ställa deras tält? De organisatoriska frågorna var många och till en början var svaren få. Men man kavlade upp ärmarna och spottade i nävarna
– VROM lyckades nog ”hitta hem” till 80 procent, varav de lite vresiga vädergudarna fick ta på sig 10 procent, säger Jan.
I år har VROM-organisationen utvärderat och förbättrat VROM-träffen som kommer att vara söndagen den 17 augusti.