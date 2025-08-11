Än är det inte kört för VROM

När Volvos bilmuseum i Arendal stängde i slutet av 2023, för att bli World of Volvo i april 2024, flyttade verksamheten in i en ny, futuristisk, byggnad söder om Liseberg. I och med att Volvo Museum Arendal stängde upphörde därmed den naturliga anknytningen till platsen för olika Volvo-klubbar och VROM att ha det årliga evenemanget på Arendal. Vad göra? Framtiden såg då inte något vidare ljus ut för VROM.

– VROM samlade sig och på försommaren 2024 kunde vi presentera ett nytt område för att hysa den årliga träffen i hjärtat av ”Volvo-land” på Hisingen. VROM hölls då för första gången vid Volvo-hallen vid Sörredsvägen-Assar Gabrielssons väg, säger Jan Andersson, från VROM:s styrelse (Volvo Rendezvous & Owners Meeting) och medlem i Svenska Volvo C70 Klubben.

”Hittade hem”

Men allt var nytt och ovant inför den första träffen vid Volvohallen förra året. Frågorna hopade sig, till exempel var skulle jubileumsbilarna (årsbilarna) parkeras? Bilknallarna – det vill säga alla de som säljer begagnade bildelar – var skulle de placeras? Volvoklubbarna, var skulle man ställa deras tält? De organisatoriska frågorna var många och till en början var svaren få. Men man kavlade upp ärmarna och spottade i nävarna

– VROM lyckades nog ”hitta hem” till 80 procent, varav de lite vresiga vädergudarna fick ta på sig 10 procent, säger Jan.

I år har VROM-organisationen utvärderat och förbättrat VROM-träffen som kommer att vara söndagen den 17 augusti.