2000 tjänster ska bort från Volvo

Facket har uppgett i media att många medarbetare uttrycker en rädsla och oro för vad som nu väntar för dem som arbetar i Göteborg och till Göteborgs-Posten säger Unionens klubbordförande på Volvo Cars, Jörgen Olsson, att det är ”oerhört tungt och frustrerande att återigen hamna i den situationen. När vi behöver skiljas från våra kollegor på något sätt. 2000 personer ska bort. Vi har varit med om detta. Det skapar en oro, en stress och uppgivenhet hos våra anställda. Så det här är jättejobbigt.”

Bakgrunden till uppsägningarna handlar till stor del om vikande försäljning i Kina, där försäljningen under tredje kvartalet minskade med 50 procent jämfört med samma period förra året. Volvo Cars har 19 500 anställda i Sverige och ungefär 39 000 globalt.

I ett pressmeddelande uppger Volvo att tjänsterna som ska bort gör så genom att ”avsluta konsultavtal och använda naturliga avgångar och riktade avgångspaket till anställda”, där den fulla finansiella effekten av åtgärderna kommer synas i slutet av 2027.