Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) tycker att kommande linje 129 är glädjande för Torslandaborna.
Attenius (S):

”129:an en bra lösning för Torslandaborna”

Publicerad: idag kl 07:52 (uppdaterad idag kl 07:59)

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Jonas Attenius (S), är nöjd med att Västtrafik har hittat en lösning med fem snabbussar i timmen i rusningstrafik, genom nya linje 129.
– Jag tror att 129:an kan vara ett alternativ även för arbetspendlare i centrala Torslanda som tidigare har åkt X1, säger han.  

Torslandabon och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) är mycket nöjd med att Västtrafik har hittat en lösning när fem av tio bussar i rusningstrafik på linje 29 blir 129:an och inte stannar på några hållplatser mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen. 

Enligt honom har Västtrafiks ordförande Bijan Zainali (S) tagit emot en hel del mejl och synpunkter från resenärer och varit inlyssnande, vilket har lett till den nya lösningen med linje 129 som trafiksätts den 14 december i år. 

– Vi i Göteborgs Stad styr inte över kollektivtrafiken, det gör Västra Götalandsregionen, men det vi har kunnat göra är att sätta mer av ett informellt tryck på regionen och Västtrafik. Där har min partivän Bijan Zainali varit lyhörd och tagit till sig av vad invånare i Torslanda och Björlanda har haft att säga. För egen del, som Torslandabo, vet jag vilken snackis det har varit när Svart Express blev 129:an med tio extra hållplatser. Det är något jag fått skriftliga meddelanden om, men även något som invånare säger till mig när jag stöter på dem i affären, säger Jonas Attenius. 

Pendlande Torslandabor har även riktat kritik mot linjerna X1 och X6, är det något som du har diskuterat med Bijan Zainali och Västtrafik?

Det är ju mina linjer, de som jag oftast tar. Där är det främst kapacitetsproblem, framför allt trängsel. Jag tror att linje 129 kan vara ett alternativ även för arbetspendlare i centrala Torslanda som tidigare har tagit X1. Det skulle förhoppningsvis avlasta X1:an något, en buss som många skolungdomar tar till exempelvis Lindholmen. 

– När det gäller X6:an är trängseln också huvudproblemet. Den blir full tämligen omgående eftersom många som kommer med färjan från öarna tar den. Sedan finns köproblematiken, dels i Hjuvik, men även vid Järntorget. Situationerna på både X1 och X6 är något vi tar vidare in till regionen. 

Många flaskhalsar i Göteborg

Jonas Attenius berättar att staden, genom Göteborgs Spårvägar, tillsammans med regionen tittar på olika platser i staden som utgör flaskhalsar för kollektivtrafiken. Förutom centrala platser som Åkareplatsen, Nordstan, Drottningstorget och Brunnsparken, är även Järntorget en sådan plats där bussar, delvis på grund av byggnation, hamnar i långa köer och blir försenade.

– Det är en situation som behöver lösas på flera ställen i staden. Flödena behöver bli betydligt mer effektiva, och där finns en aktiv och pågående diskussion, avslutar Jonas Attenius. 

Läs mer: Ny snabbuss komplement till linje 29

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

