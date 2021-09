Tiofalt värre än vad någon anade

Jag hade lovat mig själv dyrt och heligt att aldrig kommentera skjutningarna. Men samtiden tränger sig på och lämnar ingen oberörd. Så här är det: När jag för många år sedan hörde talas om de skjutglada gängens framfart i Amerika tänkte jag ”hoppas detta aldrig kommer hit”. Nu är vi där och har så varit ett antal år. Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att dödsskjutningarna ökat i Sverige, men minskat i de flesta andra europeiska länder. Sverige har gått från botten till toppen i Europa för dödsskjutningar under de senaste 20 åren. Illavarslande är också att antalet skjutningar inte minskar trots alla förstärkta polisinsatser.

Antalet fall av dödligt vapenvåld i Sverige har fullkomligt exploderat de senaste tio åren och denna typ av våld tycks inte minska. År 2011 dog 17 personer av dödligt vapenvåld i Sverige. År 2015 strök 33 personer med. 2018 var vi uppe i 45 personer och 2020 77 personer. Under perioden januari till och med juli i år skedde 180 skjutningar, varav 25 fick dödlig utgång. Fortsätter den trenden skulle vi för i år hamna på drygt 300. Antalet personer som dött till följd av skjutningar har alltså ökat dramatiskt sedan Brå började föra statistik 2011.

Hur har det blivit så? En förklaring, av flera, är den enorma mängden narkotika som efterfrågas och förs in i Sverige. När den franska polismyndigheten tillsammans med Europol lyckades knäcka den krypterade tjänsten Encrochat öppnade sig en ny värd för polisen. Informationen de fick ut ledde till att Nationella operativa avdelningen, NOA, sammanställt en rapport om narkotikasmugglingen till Sverige. Den visar att det tas in enorma mängder och det finns en efterfrågan som är mycket högre än vad någon kunnat föreställa sig. Tidigare uppskattningar pekade på att det årligen smugglades in cirka 15 ton narkotika till Sverige. Men efter att NOA i tre månader kunnat studera meddelande som skickats i den kriminella världen är deras uppskattning att det årligen smugglas in 100–150 ton narkotika. Vi är heller inget transitland, det vill säga: bara en liten del av allt som smugglas in till Sverige går vidare till Norge och Finland, resten används inom landet.

Andra myndigheter redovisar siffror som understödjer polismyndighetens nya uppskattning. Tullverket rapporterar en reell ökning av både antalet beslag och mängd beslagtagen narkotika. Under första halvåret av 2021 beslagtog tullen närmare 2,5 ton cannabis, vilket är mer än dubbelt så mycket som under samma period året innan. Liknande trend gäller för utvecklingen i Europa. Beslagen av metamfetamin, MDMA (ecstasy) och kokain har ökat med 931, 456 respektive 279 procent sedan 2009.

Apropå vapenvåldet skriver professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell: ”Vi måste agera för att rädda landet”. ”I den typiska inre väpnade konflikten bekämpar olika grupper varandra och i varierande grad en statsmakt som helt eller delvis förlorat sitt våldsmonopol.”

Agrell menar att våldsutvecklingen har kunnat pågå ostörd alltför länge därför att både medborgare och politiker har betraktat Sverige som ett tryggt land. Det går väldigt långsamt för myndigheterna att börja betrakta grov organiserad brottslighet som samhällshot.

”Våldet blir inte bara allt brutalare och upptrappat, offren kan bli vem som helst som råkar komma i vägen eller vem som helst som uppfattas stå i vägen.”

Skjutningarna är nästan alltid kopplade till knarksmuggling och försäljning. Aningslösa svenska narkotikakonsumenter och politiker har försatt oss i denna situation.