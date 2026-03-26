Elbilar ökar – men laddningen bromsar omställningen

Siffran kan jämföras med att det i februari 2025 var 29 procent elbilar som nyregistrerades.

Mycket beror på att det nu finns mindre och mer pristillgängliga modeller. I början av elbilarnas resa satsade många varumärken på större modeller inriktade till en mer köpstark målgrupp – där de flesta kunde ladda hemma. Nu lanserar många märken bilar för en bredare kundgrupp, där man kanske bor i flerbostadshus.

– Det är positivt att elbilen når en bredare marknad, men då måste även laddinfrastrukturen byggas ut i samma takt oavsett geografi och boendeform. Sverige har generellt en bra laddinfrastruktur för personbilar, men flerbostadshus är undantaget, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Totalt registrerades 19 341 personbilar under februari månad. Det finns 66 566 publika laddpunkter, fördelade på 9 462 laddstationer i Sverige.