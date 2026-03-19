Elbil – billigast att köra

Om man bor i norra Sverige, elprisområde 1 och har en elbil som laddas hemma kan man skatta sig lycklig över att ha de bästa förutsättningarna för billig personbilstransport. I snitt betalar den personen som har det så 2,20 kronor per mil. Samma siffror för elprisområde 4, landar priset per mil på 3,70 kronor.

Den som ej har tillgång till hemmaladdning och som bara laddar publikt kostar en elbil 8,50 kronor per mil. Siffrorna som räknats fram av Mobility Sweden säger samtidigt att priset per mil för uppgår till 11,50 för bensinbilar och 9,20 för dieselbilar.

– Vår analys visar att det fortsatt är billigast att köra elbil i jämförelse med en bensin eller dieselbil. För hushåll i norra Sverige med möjlighet till hemmaladdning har milkostnaden i snitt varit mellan 7 och 9 kronor billigare, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Studier visar att över 80 procent av all elbilsladdning sker vid hemmet, enligt Mobility Sweden, vilket gör hemmaladdningen till den klart mest ekonomiska lösningen. Men de som bor i flerbostadshus saknar den möjligheten.

– Fler måste få möjlighet att ladda hemma eller på jobbet. För att elektrifieringen verkligen ska bli rättvis måste den göras tillgänglig för alla, inklusive låg och medelinkomsttagare som oftare bor i flerbostadshus, fortsätter Mattias Bergman.