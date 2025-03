Bilstölderna har minskat markant på 25 år

Enligt statistisk som nyhetssajten Newsworthy har tagit fram har antalet bilstölder sjunkit markant i Sverige under de senaste 20-25 åren.

Både antalet faktiska bilstölder och inbrott i bil har minskat stort i landet sedan millennieskiftet. Totalt handlar det om en nedgång på 83 procent – från omkring 42 000 stulna bilar vid millennieskiftet till omkring 7 200 stulna per år i Sverige idag.

I Västra Götalands län har i snitt 1 059 bilar stulits per år under de senaste fem åren. Det motsvarar en minskning med 88 procent sedan millennieskiftet. Då låg snittet på omkring 8 794 stulna bilar per år.

Minskningar i vårt område

Om vi tittar på kommunnivå är Öckerö en av de kommuner i landet där bilstölder minskat mest i procent.

De senaste fem åren stals i snitt tre bilar om året i Öckerö kommun. Det motsvarar en minskning på 86 procent jämfört med millennieskiftet, då snittet i kommunen låg på omkring 21 stulna bilar per år.

I Göteborgs kommun är minskningen än mer markant. Kring millennieskiftet stals omkring 4 705 bilar om året. De senaste fem åren har i snitt 373 bilar per år stulits. En nedgång på hela 92 procent.

Att antalet bilstölder har minskat kontinuerligt i större delen av landet de senaste 25 åren antas bero på att elektroniska stöldskyddssystem blev vanliga i nya bilar i slutet av 1990-talet. Andelen bilar som kan stjälas genom tjuvkoppling sjunker varje år i takt med att de äldre bilarna skrotas.

Trots nedgången – Sverige i Europabotten

Andelen bilar som inte återfinns efter att ha anmälts försvunna har dock ökat. Den ligger i dag på omkring 32 procent av alla stulna bilar, enligt siffror från branschorganisationen Larmtjänst, som varje år presenterar statistik över efterlysta fordon. De här bilarna befaras ha blivit isärplockade eller ha skickats utomlands med ny identitet.

Trots att bilstölderna sjunker i Sverige tycks vi inte ligga särskilt väl till i ett internationellt perspektiv. Under 2021, vilket var det senaste året med jämförbara siffror, var Sverige det land i Europa där näst flest bilar stals per capita, enligt försäkringsbolaget Ifs bilbrottsbarometer. Endast i Italien stals fler bilar per capita under 2021.