Äntligen en ny satsning på offshoreracing!

Den 200 hästar starka Mercuryn hostar i gång efter viss tvekan. Den har nyligen fått de tre förgasarna rengjorda och packningarna utbytta. Trots detta är den ändå inte i sin bästa form och misständer på tomgång men den ska strax får undertecknad på soligt humör. För så fort V6:an börjar bli vän med karburationen bär det i väg. Jag sitter i navigatörstolen i familjen Kurténs offshorebåt. En smäcker 21 fots skapelse på 500 kilo (motorn inkluderad), framdriven av den här amerikanska dunderklumpsmotorn på 2,4 liters slagvolym. Framför mig sitter Anton Kurtén, lillpojken i skaran, och rattar detta fartmonster, god för sisådär 65 knop.

Anton tråcklar sig igenom den stora hamnanläggningen i Björlanda kile. Här råder 5 knops maxhastighet och det är väl typ vad den här båten gör om motorn skulle stanna och vi skulle behöva paddla den – så effektivt ser skrovet ut.

Väl ute på fritt vatten drar föraren på. Jag har bett att han ska göra det lugnt och varligt eftersom undertecknad aldrig åkt något liknande tidigare och har därmed ingen aning om vad som komma ska. Anton gasar på och farten ökar och ökar och ökar och … tar det aldrig slut, hinner jag tänka. Sitthöjden är sådan att rumpan befinner sig jäms med vattenytan när båten ligger vid kaj och en låg sittposition förstärker åkupplevelsen. Vi flyger förbi kobbar och skär i ett huj. Känslan påminner i mångt och mycket om att åka motorcykel. Den snabba accelerationen, den höga farten, och centrifugalkraftssuget i svängarna. Äntligen, tänker jag, äntligen, får jag åka en båt av den här typen och äntligen satsar några västkustbor på offshoreracing! För nog är det märkligt att så få sysslar med båtracing i ett landskap som så präglas av kust och hav som Bohuslän.

Pang för pengarna

Innan provturen till sjöss har vi suttit hemma hos familjen Kurtén och pratat. Det är pappa Peter och sönerna Anton och Johan samt kompisen Felix Ljungström.

– Genom åren har vi provat gokart, trial och en del annat. Men så åkte vi och såg på Roslagsloppet för ett par år sedan och efter det var det kört. Jag har alltid gillat båtar, även om jag aldrig ägt en familjebåt, och Anton var inte svårövertalad att hoppa på detta, säger Peter.

Peter fungerar som huvudsponsor och allt i allo, Anton sitter bakom ratten, Johan är mekaniker och Felix tjänstgör som navigatör.

Peter påpekar att båtracing är en motorsport där man får mycket för pengarna eller, som amerikanerna säger, Much bang for the bucks*.

– De flesta sporter på två eller fyra hjul kostar en förmögenhet i form av inköp, underhåll och så vidare. En sådan här båt och motor är relativt billig och är mer eller mindre en engångs investering. Vad som kostar i de här sammanhangen är framför allt resor till och från tävlingar, eftersom de flesta går på östkusten, och övernattningar.

Peter tävlade själv aktivt i ungdomsåren tilsammans med sin bror Stefan.

– Brorsan styrde och jag navigerade. Vi vann ett antal SM-deltävlingar och var bland annat fyra i SM 1979, säger han.

Båten de körde då – en 19 fots Smiler med en Mercury F1 på 230 hästar och god för 74 knop – finns kvar i Peters ägo men så hittade Anton en bra båt i Stockholm för klassen Classic offshore**, som är den största klassen idag, och de slog till. Det rör sig om en Mikael Frodé-byggd båt på 21 fot från 1988 och med en lätt trimmad utombordsmotor från 1991.

– Från början hade vi en 150-hästare men det gick för sakta så den ersattes med denna 200-hästare, säger familjens överhuvud.

Båtkonstruktören har vunnit såväl SM som EM och VM genom åren så potential lär ju finnas.

Nu har Johan dessutom gått och köpt en 18 fots Smuggler med en Mercury på 150 hästkrafter så då blir det två båtar i grabbarna Kurténs ägo.

– Båtracing är en gemensam familjegrej, säger Johan.

Goda egenskaper

Under diskussionens lopp kommer vi så in på vad som krävs i båtracing. Vad förväntas exempelvis personer som kör farkoster i de här hiskliga hastigheterna ha för egenskaper?

– Känslan och att kunna läsa av sjön så att man vet var man kan köra fort och se var man måste hålla igen, säger Anton.

Och vad krävs av en god navigatör?

– Ja, han måste lita på föraren. Dessutom vara kall och koncentrerad på uppgiften då det är lätt att göra bort sig. Att vara lugn och inte vara rädd samt kunna läsa sjökort är bra egenskaper. Dessutom är båten öppen så det blåser och då är det lätt att sjökortet far i väg, säger Felix.

Äntligen satsar några nya förmågor på offshoreracing här i Bohuslän. Kul att satsningen sker från vårt område!

* ”Bang for the buck” = få mycket för pengarna

**Besättningen bestämmer en snitthastighet innan start och den båt som kommer närmast snitthastigheten när den kommer i mål vinner. Därmed kan alla tävla mot varandra.