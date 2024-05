Varma vindar på bostadsmarknaden

Efter en lång vinter är våren äntligen här! Värmen har kommit och det börjar grönska i naturen. Energin kommer tillbaka och så även lusten att göra bostadsaffärer. Det märks tydligt att det finns ett uppdämt behov av att byta bostad. Redan 30 april i år hade det gjorts hälften så många bostadsaffärer som det gjordes under hela 2023 i områdena Torslanda, Säve och Öckerö kommun. Håller den takten i sig innebär det att det kommer göras fler affärer i år än vad det gjordes rekordåret 2021. Givetvis är prisbilden annorlunda än den var då, men det omsätts bostäder igen och det är huvudsaken.

Det har minst sagt hänt mycket på bostadsmarknaden senaste fyra åren. Under pandemin gick priserna upp i snabb takt för att sedan tvärvända i mitten av 2022 när oroligheterna i världen trappades upp, inflationen skenade och räntorna gick upp i snabb takt. I Sverige har vi generellt korta bindningstider på våra lån och många ligger med till stor del rörliga räntor vilket gjorde hushållen sårbara när räntorna började stiga från de låga nivåerna vi hade under pandemiåren. Följden blev att bostadspriserna föll under andra halvan av 2022 för att i början av 2023 stabiliseras på ungefär samma nivå som före pandemin. Därefter har priserna legat på en relativt jämn nivå. Den stora skillnaden är att 2023 var ett avvaktande år där omsättningen var relativt låg medan 2024 har startat väldigt starkt sett till omsättning. Den största anledningen är troligtvis att bolåneräntorna med stor sannolikhet kommer börja gå ned under året vilket gör att man ser ljuset i tunneln och vågar göra affär igen.

Det objektsslag som i princip stod helt still under förra året var nyproduktion, både bostadsrätter och villor/tomter. Planerade projekt sattes på paus och det var svårt att hitta köpare till påbörjade projekt. Anledningen är de långa ledtiderna. Köper du nyproduktion är det ofta inflytt 1-2 år senare. Det är alltså för tidigt att sälja sin befintliga bostad i samband med att man tecknar sig för ett nyproduktionsprojekt. Det som tidigare setts som en möjlighet, där man många gånger kunnat sälja sin nyproducerade bostad med vinst direkt den stått färdig, blev plötsligt en risk. Dels risken att den nyproducerade bostaden skulle tappa i värde från köpet till inflytt, dels risken att den befintliga bostaden skulle sjunka i värde från köpet till dess att det blev dags för försäljning. När priserna på begagnatmarknaden nu stabiliserat sig och omsättningen ökat har även viljan att köpa nyproduktion kommit tillbaka. Flera projekt som varit pausade har nu säljstartat, till exempel runt Skra Bro där det kommer byggas både nya bostäder och affärslokaler.

Det finns en hel del fritidsbostäder i vårt område, dels flertalet koloniområden från Säve till Torslanda, men många väljer även att köpa fritidsbostad på någon av Öckerö kommuns tio öar och då framför allt på de nordligaste öarna Knippla, Hyppeln och Rörö. Det är svårt att uttala sig om priserna så här tidigt på säsongen, men vi märker att det finns en större vilja att sälja i år än förra året då det omsattes ovanligt få fritidshus.

Sammanfattningsvis har alltså bostadsmarknaden vaknat till liv igen efter ett avvaktande år. Är du på jakt efter nytt boende finns det alltså goda chanser att hitta rätt objekt just nu!

/Julia Eriksson, Fastighetsbyrån