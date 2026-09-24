Så klimatsäkrar du ditt hus

Klimatförändringarna utgör ett av de största hoten både globalt och lokalt när extrema väderhändelser blir allt vanligare. För den som äger sin fastighet kan det innebära större risk för översvämningar, vattenläckor och stormskador.

Läser man på försäkringsbolagens eller andra aktörer inom fastighetsbranschens, hemsidor blir bilden tydlig av att det trots allt finns mycket man kan göra själv som förhindrar, eller lindrar, åverkan från de yttre elementen på sitt hus.

Trygg-Hansa lyfter bland annat vikten av att hålla vatten borta från huset. Att hålla hängrännor och stuprör rena och marken runt huset lutande på ett sådant sätt att regnvatten kan rinna undan är en del av att undvika långsiktig skada på huset. Även Villaägarna ger liknande råd och pekar särskilt på risken vid kraftiga skyfall och ger tipset att kontrollera avloppsbrunnar och se till att vatten från uteplatser och garageuppfarter kan ledas bort.

Börja med taket

Taket är en av husets viktigaste försvarslinjer mot väder och vind. Har man skadade takpannor ökar risken att de blåser bort, eller orsakar läckage. Regelbundet underhåll minskar risken för att kraftig nederbörd leder till vattenläckor. Fasaden i sin tur är viktig, på sitt sätt där sprickor och andra skador bör åtgärdas innan de hinner utvecklas till större problem.

Vid skyfall är det inte bara regnet som faller direkt mot huset som är problemet. Vatten kan också komma underifrån, från överfulla dagvatten- och avloppssystem – eller från vattendrag som svämmar över.

Svensk Fastighetsförmedlining rekommenderar därför att husägare ser över dräneringen runt huset – inte minst inför hösten, då det blir både blåsigare och blötare ute. Kontroller behövs även för den som har källare, då en översvämning ofta orsakar skador på möbler och andra saker som förvaras där.

Om det blir blåsigt – förbered

Säger väderleksrapporten att det kommer att bli blåsigt: Förbered huset för stormen. När en storm är på väg är det hög tid att se över tomten. Utemöbler, krukor, grillar och andra lösa föremål flyger lätt omkring. Men många glömmer att träden på tomten kan vara värda en kontroll – ruttna eller skadade grenar kan falla vid kraftig vind och orsaka skador på både hus och människor.

Årlig huskontroll

Svensk Fastighetsförmedling sammanfattar en viktig princip i sina tips till husägare: Lär känna ditt hus svaga punkter. Tak, vind, fasad, fönster, källare, garage, kök och våtrum är alla delar som behöver kontrolleras regelbundet – och hålla ut längre.

Källor: Trygg-Hansa, Villaägarna, Miljö & Utveckling och Svensk Fastighetsförmedling.