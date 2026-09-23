Öckerö kommun riskerar tillsynsåtgärder

Enligt lag ska samtliga kommuner i Sverige senast den 1 januari 2027 ha infört fastighetsnära insamling av pappers-, plast-, metall- samt glasförpackningar för hushåll och samlokaliserade verksamheter, och systemet ska vara utbyggt i hela kommunen.

Kommunen bekräftar försening

Vid Öckerö företagarfrukost den 2 september berättade kommunstyrelsens ordförande i Öckerö, Jan Utbult (KD), att kommunen skulle genomföra fastighetsnära insamling som ett pilotprojekt där en ö i taget implementeras.

När Torslanda-Öckerötidningen en vecka efter sammankomsten i Kompetenshuset kontaktar Jan Utbult om att få mer information om kommunens arbete med fastighetsnära insamling (FNI) svarar han via mejl:

”Öckerö kommun kommer inte att vara i gång 1 januari 2027. Som jag har förstått det så finns det möjlighet att starta lite senare också. FNI planeras att införas under 2027 i Öckerö kommun.”

Jan Utbult hänvisar till förvaltningschefen för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Öckerö kommun, Andréas Beutler, för ytterligare information, då ingen information finns på Öckerös hemsida.

Andréas Beutler svarar Torslanda-Öckerötidningen att Öckerö kommun inte har någon möjlighet att hantera fastighetsnära insamling till 1 januari nästa år på grund av ombyggnationen av kommunens återvinningscentral och fortsätter:

”Dialog förs med Naturvårdsverket och implementering sker under 2027.”

Pilotprojekt ska genomföras

På frågan om hur pilotprojektet som Jan Utbult nämnde på frukostmötet kommer att gå till, svarar Andréas Beutler:

”Vi har valt ut ett begränsat område där vi nu gör en pilot, där olika kärl testas med mera. Troligtvis kommer implementeringen ske med en geografisk uppdelning. Övergripande är det också så att metod kan komma att se olika ut beroende på ett områdes fysiska förutsättningar.”

Naturvårdsverket är den myndighet som samordnar reglerna för kommuners insamling av förpackningsavfall enligt det svenska producentansvaret.

Dispens inte möjligt

Björn Persson är handläggare på enheten för producentansvar på Naturvårdsverket. Enligt honom är det inte möjligt att söka uppskov från att ha implementerat den fastighetsnära insamlingen den 1 januari 2027 – och det räcker inte heller att ha startat implementeringen eller att ha sjösatt ett pilotprojekt. I ett mejl till Torslanda-Öckerötidningen skriver han:

”Det finns ingen möjlighet att söka dispens från kravet på fastighetsnära insamling för en kommun eller för ett område inom en kommun. Detta är inte möjligt då det saknas bestämmelser som medger detta. Om en kommun inte uppfyller lagkraven efter årsskiftet 2026/2027 kan den riskera tillsynsåtgärder. Det är länsstyrelserna som utövar tillsyn över kommunernas avfallshantering.”

Öckerö inget undantag

För full tydlighet: Öckerö kommun, som består av tio bebodda öar utan fast förbindelse till Hisingen/Göteborg, har utmanande förutsättningar beträffande återvinning och sophantering generellt. Dessutom byggs kommunens återvinningscentral om just nu. Gäller kravet på full implementering av FNI 1 januari 2027 även för Öckerö kommun?

”Ja, kravet på fastighetsnära insamling gäller generellt. Lagstiftningen medger dock undantag och alternativa upphämtningsplatser när insamling från själva fastigheten inte är möjlig. Vilken lösning som är lämplig behöver bedömas utifrån de lokala förutsättningarna”, svarar Björn Persson.

Undantagen från kravet på fastighetsnära insamling som Björn Persson nämner avser att en kommun och en fastighetsägare i vissa fall, när vissa omständigheter råder i en kommun, till exempel i de delar av en kommun som är glest befolkad eller om det saknas farbar väg, kan fastighetsägare och kommun komma överens om en plats så nära fastigheten som möjligt där avfallet ska hämtas. För flerbostadshus kan de komma överens om att olika avfallsslag ska hämtas på olika platser. Om kommunen och fastighetsägaren inte kan komma överens, ska kommunen besluta om en upphämtningsplats. Bestämmelserna finns i 3 kap. 37 § avfallsförordningen.

Oklart om tillsyns-arbetet

Vilka tillsynsåtgärder som kan bli aktuella för kommuner som inte är klara med den fastighetsnära insamlingen i tid är ännu inte klart:

– Länsstyrelsen arbetar med den nya lagstiftningen för att ta fram en plan om hur detta nya tillsynsuppdrag ska utföras. Det går därför inte att svara på vilka tillsynsåtgärder som kan bli aktuella. Vi arbetar aktivt på att utforma hur tillsynen kan gå till och när den kan utföras, säger Axel Halili, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen Västra Götaland.