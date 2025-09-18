Från träsk till trädgård

Att anlägga en trädgård är en organisks process – ett samarbete mellan människa och natur, eller rentav – tanken svindlar – mellan arter. Fast naturen låter sig inte alltid tyglas i det långa loppet, men den kan formas i perioder eller rent av anpassas efter våra krav. Odling, avel och förädling är något som människosläktet har hållit på med i tusentals år.

Huset kom först

Familjen Jutblad har anlagt en spännande trädgård på sin villatomt i Hönö Röd, där de har bott i snart tre decennier. Men innan de kunde sätta i gång med trädgården låg fokus på renovering av bostadshuset och först därefter kunde de påbörja ett större trädgårdsprojekt för cirka 12 år sedan.

Som inredningsarkitekt och konstnär har Håkan Jutblad sysslat med färg, form och gestaltning i hela sitt yrkesliv. En sent därpå följande utbildning inom trädgårdsdesign, för att bredda sitt företags verksamhetsfält, tillförde ny kompetens som använts vid planeringen av den egna tomten.

Man kan säga att tomten är ett fortgående projekt och ett sätt att ”förena nytta med nöje” för att skaffa nya kunskaper inom trädgård.

– Det var ju ganska sent, alltså 2018, jag gick trädgårdsutbildningen. Då tog jag ett sabbatsår som adjunkt i design från HDK. Där höll jag sen också tillsammans med en kollega kurs om ”grön gestaltning i stadsmiljö”, säger Håkan Jutblad.

Håkan slutade på HDK 2020 för att ägna tid åt att lära sig mer om grön gestaltning och trädgårdsarbete. Just nu arbetar denne Hönöbo tredje säsongen på Göteborgs Botaniska trädgård. Där finns mycket samlad kunskap och erfarenhet som han kan använda sig av hemma på ön.

Tankar bakom skapandet

När familjen flyttade in för många år sedan var hela trädgården i princip helt igenväxt så det har varit en … öh … ja, vad ska man säga … långsam upptäcktsfärd och arkeologisk utgrävning bland gamla cyklar, spisar, sängar, kastruller och glas för att hitta strukturer och finna ut vad som har hänt i trädgården genom åren.

– Ja, den såg ju helt annorlunda ut när vi började och sen har vi jobbat oss upp genom tomtens olika delar. Vi har turen att ha en trädgård som ligger på och omgärdas av mycket berg som skapar olika rum och förutsättningar. På senare år har vi fokuserat på att ta vara på dess möjligheter men också förvalta det som varit.

Längst upp i trädgården fanns ett ogenomträngligt träsk, vilket gränsar till ett naturområde, så tanken var att kunna ta sig ut i naturområdet från det mer ordnade till det ”vildare” och på vägen skapa en upplevelse med olika rumsligheter och växttyper.

Tredelad trädgård

Att från gatan få en uppfattning av trädgårdens storlek är en omöjlighet. Intrycket ändras successivt när man vandra uppåt och slutligen hamnar i den parkliknande ”anläggningen”. Upplägget präglas av en påtagligt djup trädgård, alltså att en stor del av trädgården ligger bakom bostaden

– Ja, vårt hus har ju ”halkat ner lite” och befinner sig i längst ner i hörnet av tomten, mot vägen, och den övre delen skyms av berg, påpekar han.

Trädgården består egentligen av tre olika delar kan man säga. Dels en mer ”formell” del, nära bostaden med omfamnande berg, gräsmatta och planteringar. På bergsområdet finns en torr, solig och bergig del samt en sänka. Medan den sista delen av området utgörs av ett fuktigt parti som gått under arbetsnamnet ”Träsket”. Håkan har där arbetat med att göra området tillgängligt genom spångar som följer den befintliga naturens vindlingar för att på sikt få till ett naturligt woodland.

Djurlivet

Då markområdet i stort sett var igenväxt med pil och sälg har det varit svårt att gräva, så mycket av planteringarna har gjorts i upphöjda bäddar. I woodlandet finns gott om ormbunkar, rhododendron, hortensior och gräs som samsas med fuktälskande och befintliga växter, träd och buskar.

Dammen är för att locka till sig olika insekter, salamandrar och fungerar som barnkammare för trollsländor och andra vattenberoende insekter. Inredningsarkitektträdgårdsmästaren har gjort en mindre damm för att kunna behålla en jämn vattennivå på en del av området som översvämmas vid mycket regn och sen torkar ut. En vattensamling i en trädgård blir väldigt fort populär hos olika djur och insekter.

– Jag har också försökt locka fåglar med tio fågelholkar för olika arter. Jag tror att jag har världens största Rödstjärtsholk, det är ett överblivet konstobjekt på över två meters höjd som blivit ombyggt till fågelholk, men ingen Rödstjärt har nappat än, säger Håkan och skrattar. Även sniglarna trivs.

-Agneta har nog plockat över 4000 i år!

Balansgången mellan att behålla det vilda som har funnits där från början och det tillkommande är hårfin. Viktigt är att det nya, på något sätt odlade, verkligen smälter samman med vad som redan naturligt finns där och naturområdet utanför som bildar lite ”lånade vyer”.

– Kul med alla olika former av idegranar som tillsammans med rönn, björk, veketåg, sälg och ormbunkar bildar en bas.

Fortgående projekt

Håkan hade en grundidé och den har fungerat. Han utgick från teckningar och basala skisser från början. Och han uppger att upplägget gjort arbetet mycket lättare.

– Ganska mycket har blivit åt det hållet jag skissade men mycket skapas efter hand sen tillkommer nya delar och växter som byts ut eller flyttas. Alltså, det är en hel del ”trial and error” här och ett fortgående arbete. Man testar vad som funkar eller inte funkar och så där. Just nu är det ungefär som jag tänkt att det skulle bli men det är ju många saker som inte har ”blivit av” och en hel del på ”att göralistan” återstår, naturligtvis är det så.

Det vilda är slutmålet

– Jag trivs att hålla på med trädgården, skrota runt lite där när jag kommer hem, fundera, flytta runt några växter och kanske vattna lite där det behövs. Det har blivit lite av en vandringsträdgård där promenaden leder från någonting som är lite formellt, mot det vilda och på vägen kan man upptäcka nya rum och vyer … lite som i en japansk trädgård men med våra förutsättningar.

Naturen med Rödbergen är slutmålet på något sätt.

– Växtvärlden är ju så ofantligt stor och komplex med olika blomningstider, ståndorter och form. Det är bra mycket svårare än att jobba med inredningsprojekt. Det rör sig, lever och har olika förutsättningar där man – om man har tid – långsamt kan upptäcka, bygga på och förbättra lite grann då och då.

Träsket hade i många år varit ogenomträngligt. Nu är det omdanat till någon annan typ av upplevelse, lite mer av en oas på något sätt. En tanke i hela trädgården har varit att skapa förutsättningar för olika typer av insekter och djur att trivas.

* ”Woodland syftar i trädgårdssammanhang på en naturinspirerad trädgårdsyta som efterliknar en skogslund med ett frodigt, lummigt och flerdimensionellt växtliv.