Gästhamnarna och ställplatserna i Öckerö kommun hade 45 000 gästnätter under 2025. Sandra Osberg, besöks- och näringsutvecklare

Öckerö växer som resmål

Publicerad: idag kl 16:07 (uppdaterad idag kl 16:07)

2025 var ett succéår för besöksnäringen i Öckerö kommun. Inte minst sticker en ökning på 45,5 procent av antalet utländska besökare ut.
Sandra Osberg, besöks- och näringsutvecklare i Öckerö, anser att kommunens företag är en starkt bidragande orsak till framgångarna.

Under 2025 registrerades 30 800 gästnätter i Öckerö kommun – en ökning med 3,4 procent jämfört med året innan. Mest anmärkningsvärt är ökningen av antalet utländska besökare, som stod för 6 558 gästnätter – en uppgång med hela 45,5 procent jämfört med 2024.

– Vi ser en stabil och tydlig tillväxt. Det är både glädjande och ett kvitto på det arbete som görs lokalt, säger Sandra Osberg. 

Sandra Osberg menar att den starka utvecklingen kan tillskrivas dels arbetet som lokala företagare gör och det aktiva föreningslivet som anordnar evenemang året runt, men även Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige och den egna turistbroschyren Visit Öckerö bidrar. 

Rent konkret, hur har ni nått ut till utlandet för att få antalet utländska gäster att växa så markant som det gjorde 2025? 

– Våra företag är framåt och samverkar på ett imponerande sätt. De satsar på hållbarhet, kvalitet och att ta utvecklingsklivet upp till världennivå, vilket innebär att kommunen som resmål synliggörs och marknadsförs av exempelvis Visit Sweden och turistrådet, som jobbar mycket mot turism från utlandet. 

Tyskland är ett viktigt land ur besöksnäringssynpunkt, både historiskt och för framtiden. 

– I år satsar vi mycket på Tyskland. Tidigare i år var en delegation från Öckeröarnas gästhamnar nere i Düsseldorf på världens största inomhusbåtmässa för att marknadsföra våra gästhamnar. 

Just gästhamnarna och båtlivet spelar en stor roll när det kommer till turismen och besöksnäringen i Öckerö. Gästhamnarna inklusive deras ställplatser för husbilar hade 45 000 gästnätter under 2025 i Öckerö kommun.

Kommunen storsatsar på att marknadsföra att de allra flesta gästhamnarna är öppna året runt och att det finns butiker och restauranger i anslutning till dem som också är öppna året runt. Vilket är en förutsättning för att locka besökare, enligt Sandra Osberg. 

Öckerö storsatsar på att synas på fler båtmässor bland annat Eriksberg Boat Show 29-31 maj. Där kommer kommunen och ett flertal Öckeröföretag vara på plats. Det har ett större syfte än att ”bara” locka båtturister till ökommunen.

– Det gör vi både för att locka besökare, men även för att visa att Göteborgs skärgård och Öckerö är bra ställen att bosätta sig i eller flytta sitt företag till. 

Henrik Edberg

Henrik Edberg
Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino