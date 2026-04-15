Öckerö växer som resmål

Under 2025 registrerades 30 800 gästnätter i Öckerö kommun – en ökning med 3,4 procent jämfört med året innan. Mest anmärkningsvärt är ökningen av antalet utländska besökare, som stod för 6 558 gästnätter – en uppgång med hela 45,5 procent jämfört med 2024.

– Vi ser en stabil och tydlig tillväxt. Det är både glädjande och ett kvitto på det arbete som görs lokalt, säger Sandra Osberg.

Sandra Osberg menar att den starka utvecklingen kan tillskrivas dels arbetet som lokala företagare gör och det aktiva föreningslivet som anordnar evenemang året runt, men även Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige och den egna turistbroschyren Visit Öckerö bidrar.

Rent konkret, hur har ni nått ut till utlandet för att få antalet utländska gäster att växa så markant som det gjorde 2025?

– Våra företag är framåt och samverkar på ett imponerande sätt. De satsar på hållbarhet, kvalitet och att ta utvecklingsklivet upp till världennivå, vilket innebär att kommunen som resmål synliggörs och marknadsförs av exempelvis Visit Sweden och turistrådet, som jobbar mycket mot turism från utlandet.

Tyskland är ett viktigt land ur besöksnäringssynpunkt, både historiskt och för framtiden.

– I år satsar vi mycket på Tyskland. Tidigare i år var en delegation från Öckeröarnas gästhamnar nere i Düsseldorf på världens största inomhusbåtmässa för att marknadsföra våra gästhamnar.

Just gästhamnarna och båtlivet spelar en stor roll när det kommer till turismen och besöksnäringen i Öckerö. Gästhamnarna inklusive deras ställplatser för husbilar hade 45 000 gästnätter under 2025 i Öckerö kommun.

Kommunen storsatsar på att marknadsföra att de allra flesta gästhamnarna är öppna året runt och att det finns butiker och restauranger i anslutning till dem som också är öppna året runt. Vilket är en förutsättning för att locka besökare, enligt Sandra Osberg.

Öckerö storsatsar på att synas på fler båtmässor bland annat Eriksberg Boat Show 29-31 maj. Där kommer kommunen och ett flertal Öckeröföretag vara på plats. Det har ett större syfte än att ”bara” locka båtturister till ökommunen.

– Det gör vi både för att locka besökare, men även för att visa att Göteborgs skärgård och Öckerö är bra ställen att bosätta sig i eller flytta sitt företag till.