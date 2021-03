Techtjej som vill inspirera andra

Julia Stevrell är en av tio unga kvinnor som i år har nominerats till Årets tech-tjej 2021. Det är 19:e året i rad som Microsoft delar ut utmärkelsen i syfte att lyfta fram kvinnliga förebilder och inspirera unga kvinnor att söka sig till teknikrelaterade utbildningar. Tre finalister kommer att presenteras under mars månad och vinnaren utses den 18 mars.

Vem är då den Julia Stevrell från Lilleby i Torslanda? 22-åringen läser just nu en femårig civilingenjörsutbildning på Chalmers. Efter att ha läst tre år bioteknik läser hon nu det första av två år inom Industrial Ecology med inriktning på miljöstyrningsteknik. Torslanda-Öckerötidningen ringde upp Julia för att ta tempen på hennes teknikintresse.

Hur väcktes ditt intresse för teknik i allmänhet och bioteknik i synnerhet?

– Jag har alltid varit intresserad av naturen. Min pappa fick upp mina ögon för matte och naturämnena.

– Sedan hade jag en lärare när jag läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet, Anna, som var väldigt inspirerande. Hon lärde ut kemi på ett väldigt bra sätt. Hon hade arbetat länge i kemiindustrin och hade ett intressant synsätt, att man inte bara skulle memorera det periodiska systemet eller banka in fakta, utan hur man kan tillämpa kunskaperna i verkligheten. Det fick mig intresserad av praktisk kemi och i förlängningen bioteknik och det man kan skapa med hjälp av celler, exempelvis insulin.

På vilket sätt tror du att du kan vara en förebild för IT-studenter och unga personer som intresserar sig för teknik?

– Jag vill gärna vara en förebild och mentor för framför allt unga tjejer som tvivlar på att techbranschen kan vara något för dem. Det är viktigt att äldre studenter når ut till unga tjejer i grundskolan som är intresserade av naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

– Branschen framstår lätt som så grabbig, men det finns en roll för alla. Jag vill vara någon som stöttar och inspirerar och visar att det finns fler möjligheter än vad det kanske framstår som. Teknik är mer än bara programmering. Den tekniska utvecklingen måste spegla samhällets mångfald, inte bara jämställdhet mellan kvinnor och män. Man måste även inkludera till exempel ickebinära, olika kulturer och etniciteter och funktionshindrade.

I rapporten Unga kvinnor och IT (genomförd av Insight Intelligence 2020) konstateras att åtta av tio svarande saknar en kvinnlig förebild inom IT. Rapporten visar även att IT-utbildning ofta introducerats för sent och att unga kvinnor generellt har svårt att se sig själva i bilden av en typisk IT-miljö.

– Det finns en etablerad grabbig kultur. Den måste ändras inifrån företagen. Företagen måste se potentialen i att vara en jämställd bransch och agera därefter. Branschen måste ställa om för att attrahera den unga arbetskraften, säger Julia Stevrell.

Vad skulle det betyda för dig att vinna utmärkelsen Årets tech-tjej 2021?

– Det skulle betyda fantastiskt mycket. Det skulle innebära att jag som Microsoftambassadör i ett år skulle kunna nå ut med ett budskap om att det finns en plats för alla, kom som du är, du och dina perspektiv är betydelsefulla.

Vad tror du att du ägnar dig åt om tio år?

– Oj! Bra fråga… Jag tror att jag är någon slags techentreprenör och inspiratör. Jag har flera anteckningsböcker fulla med idéer inom bioteknik och miljöteknik. Jag brinner för att förmedla inspiration till ungdomar och att skapa teknisk förändring och tekniska innovationer.

– Några sista ord till unga tjejer med intresse för tech, men som inte tror branschen är för dem: Våga lita på dig själv. Satsa på det du brinner för. Teknikbranschen behöver dig som tjej. Våga söka.