T-Ford dä ä gräjer dä i dässe tier

Säger er namnen Albert Austin, Edgar Kennedy, Eric Campbell och Mack Swain någonting? Jaså, inte!

Men om jag nämner Anna Quirentia Nilsson och John Leslie Coogan då! Eller rentav min personliga favorit, Clara Bow? Har polletten fortfarande inte ramlat ner?

Edna Purviance och Mabel Normand, får kanske ljuset att tändas hos en del.

Om inte, så kan jag nämna att dessa personer förmodligen förlängt livet på miljontals människor under bortemot ett halvt sekels tid, och gör så kanske än i dag. Även personer som Arthur Stanley Jefferson, Bernard Turpin, Clayton Lloyd, Joseph Frank Keaton, Norvell Hardy Jr. och Roscoe Conkling Arbuckle har hjälpt till med detta.

Ja, inte bara livet har de förlängt utan även miljontals käftar. För om jag nämner att de ovanstående namnen var samtida med och i samma bransch som Sir Charles Spencer så vet ni nog vad jag tänker på.

”Stumfilm var ordet”, sa Bill.

”Dumfilm”, sa Bull.

För så är det, lite smådumt. Men för den som gillar tårta i ansiktet-, spark i baken- och snubbelskämt är filmerna julafton året om. Den som inte tål detta kan kanske däremot roas av Buster Keaton och Harold Lloyds halsbrytande akrobatik. Särskilt den senare får det att krypa i kroppen. Och för alla oss som älskar Ford Model T är många stumfilmer en guldgruva. Spana gärna in Harold Lloyd i Get Out and Get Under från 1920, då får du en härlig dos T-Ford nostalgi.

Namnen på dem i den första meningen var alla motspelare, men nu bortglömda namn, till Chaplin. Medan Anna Quirentia Nilsson var en svensk-amerikansk skådespelare. Hon blev en av de första stora filmstjärnorna och medverkade i sammanlagt cirka 200 stumfilmer. År 1905 tog hon båten till New York där hon fick arbete som hembiträde. En dag upptäcktes hon på en myllrande aveny av en känd porträttmålare och inom kort var hon New Yorks högst betalda fotomodell. År 1907 utsågs hon till Amerikas vackraste kvinna och blev modell för 1910-talets skönhetsideal. Anna Q. Nilsson var en av de allra första stora stjärnorna (och den första svenska) inom amerikansk film och en av stumfilmens mest anlitade kvinnliga skådespelare. Medan John Leslie Coogan, känd som Jackie Coogan, blev ett världsnamn redan som fyraåring för sin roll i filmen Chaplins pojke. Och Clara Bow, hon anses vara Amerikas första sexsymbol och dessutom det glada tjugotalets portalfigur. Med filmen It, skapade hon ett uttryck vi fortfarande använder. Hon hade nämligen ”Det”.

Och Edna Purviance och Mabel Normand var Chaplins mest namnkunniga motspelerskor.

Nästa grupp uppräknade personer känner vi bättre under deras artistnamn: Stan Laurel, Ben Turpin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Oliver Hardy och Fatty Arbuckle.

Och störst av dem alla var Sir Charles Spencer Chaplin, Charlie Chaplin.

Hur kom jag nu att tänka på dessa figurer och filurer? Jo, coronatristessen, den som griper runt sig. Vi är många som känner oss ensamma i dessa pandemitider.

Än i dag kan nämligen dessa stumma män och kvinnor förlänga munnen och livet på oss, då det ju sägs att ett gott skratt gör just det – förlänger livet.

Vi människor är sociala varelser som mår bäst i samvaro med andra människor, något som kan vara svårt att få till i dessa pandemitider. Men då kan en stumfilm på youtube få oss att må bra där i vår ensamhet.