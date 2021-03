Strandell frontar supergrupp

I början på mars släpptes nyheten att fyra kända svenska rockmusiker bildat supergruppen Crowne. Medlemmarna utgörs av Alexander Strandell (Art Nation) på sång, gitarristen och keyboardisten Jona Tee (H.E.A.T.), bassisten John Levén från Europe och trummisen Christian ”Kicken” Lundqvist från The Poodles.

Alexander Strandell, som är uppvuxen i Torslanda, har släppt tre plattor med Art Nation sedan 2015, men också haft en solokarriär där han bland annat sjungit duett med LaGaylia Frazier i radiohiten Stronger. Nu träder han alltså också fram för att fronta vad siten Sleazeroxx.com beskriver som ”hands-down the most exiting, thrilling supergroup ever created out of the Swedish melodic hard rock scene.”

En fullängdsplatta, vars titel ännu inte är offentliggjord, ska släppas senare i år. Ett smakprov – singeln Mad World, skriven av Alexander Strandell – släpptes den 3 mars och finns att streama på alla streamingtjänster. Låten inleds av ett hårt gitarriff som ackompanjeras av sirener, efter vilket en melodisk vers breder ut sig innan den stora allsångsrefrängen rullas ut.

Crownes musik ges ut av det italienska skivbolaget Frontiers Music som firade sitt 25-årsjubileum i slutet av februari. Skivbolagsbossen Serafinio Perugino lyfte i en text om jubileet (publicerad på sleazeroxx.com) fram Crowne som en av de artister han var mest exalterad över i bolagets gigantiska katalog, där han också kallade dem ”en episk supergrupp från Sverige.”