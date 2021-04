Stort fokus på trafik och säkerhet i medborgarlöftet

Årligen genomförs en enkät där kommunens invånare får framföra sina åsikter.

– Detta görs för att få medborgarnas röst om läget och utifrån deras syn på saken utformar vi löftet. Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun definierar därefter åtgärder som behöver genomföras. Framöver är målet att utöka samverkan med ytterligare aktörer, säger Andreas Alderblad.

Trafiken är det område som återkommande lyfts fram som varandes problemet som skapar mest otrygghet. Främst handlar det om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Därför kommer kommunen långsiktigt fortsätta att arbeta med ett särskilt fokus på trafiksäkerhet.

Trygg i Öckerö kommun

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samverkan mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och öarnas invånare. Utifrån en gemensam lägesbild arbetar man tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

– Under senhösten var vi på Björkö och Hönö och delade ut en enkät rörande säkerheten och tryggheten i kommunen. Vi fick då in ungefär 450 svar, varav bortemot 100 på plats, resten kom via nätet. Från de svaren utarbetar vi en strategi att arbeta utifrån, säger Andreas Alderblad.

Olika aktiviteter och insatser 2021

Det så kallade medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande från polisen på Hisingen, Trafikverket och Öckerö kommun till dem som befinner sig i kommunen.

Här följer några av det trygghetsskapande aktiviteter som kommer att genomföras under året:

l Polisen räknar med att göra åtminstone tio trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning.

l Polis, färjerederiet och kommunens båttrafik ökar sin samverkan.

l Trafikverket och Öckerö kommun ska genomföra tolv informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.

Öckerö kommun gör en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöker vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att förbättra dessa.

Därtill vill kommunen skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom utbildningar och informationskampanjer. Dessa ska ske fortlöpande under året med minst en per kvartal.

Insatser utöver medborgarlöftet

Ett samarbete mellan aktörerna finns även i form av aktiviteter och insatser under året som inte är en del av medborgarlöftet. Till exempel hade polisen en utökad polisiär närvaro och riktade insatser vid påsken, detta som en del av polisens ordinarie verksamhet.