Stormigt kring Hjälvik

2020 års sista sammanträde i Öckerö kommunfullmäktige var en lång sittning. Dels eftersom ärenden från det inställda mötet tidigare i höstas nu togs upp, inklusive en genomgång av delårsbudgeten efter augusti månad (mer om det senare), men också eftersom ledamöter och tjänstepersoner deltog hemifrån via Teams för första gången vilket innebar en del tekniskt mankemang.

Kvällens hetaste ärenden kom att handla om byggnationen i Hjälvik. Efter en bitvis tuff ordväxling i båda ärendena antog kommunfullmäktige både exploateringsavtal och detaljplan för byggandet av cirka 27 bostäder för seniorer i Hjälvik. När det gällde detaljplanen avstod dock ett antal ledamöter från Moderaterna och Sverigedemokraterna från att rösta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för avslag i båda ärendena, medan Öckeröalliansen (KD, M och L) tillsammans med Sverigedemokraterna röstade för exploateringsplanen. Även detaljplanen gick igenom då en majoritet av Öckeröalliansens och Sverigedemokraternas ledamöter röstade för den.

Exploateringsavtalet, som bland annat reglerar kommunens och exploatörens åtaganden och fördelningen av kostnader, är en förutsättning för detaljplanen. Exploateringsavtalet kompletterades nu med ett tillägg att avtalet även innefattar en utbyggnad av cirka 300 meter gång- och cykelväg.

Socialdemokraterna, som tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte vill se någon bostadsbyggnation på den aktuella tomten, lämnade en protokollsanteckning där man framhåller att Hjälvik är ett känsligt naturområde och högt värderat rekreationsområde, som inte är lämpligt för en storskalig byggnation.

Bakgrunden till att seniorbostäder ska byggas på tomten, där ett gammalt bygglov för hotellverksamhet tidigare har gällt, är att andelen invånare i kommunen som är över 65 år prognostiseras till 30 procent av befolkningen 2030, jämfört med cirka 25 procent idag.

Vad gäller den nu antagna detaljplanen har totalt 218 yttranden inkommit under granskningstiden, varav 188 stycken har lämnat ett gemensamt yttrande med namnlista. En ändring som skett efter granskningen är att plankartan har justerats så att strandskyddet återinträder inom kvartersmarken. Byggrättens linje har anpassats efter strandskyddslinjen.

Alla mål uppnås inte

Tidigare under mötet redogjordes för delårsbokslutet med uppföljning per augusti samt en helårsprognos. En punkt som skjutits upp då oktober månads möte i kommunfullmäktige ställdes in.

Kommunens utfall efter åtta månaders verksamhet var positivt med 35 927 000 kronor. Helårsprognosen beräknas bli positiv med 25 702 000 kronor, här ingår reavinster med 3 362 000 kronor, dessutom ingår ökade kostnader för Socialnämnden avseende covid-19 samt saneringskostnader för Kärrviks återvinningscentral.

Det budgeterade resultatet uppgår till 8 385 000 kronor, det innebär en positiv avvikelse med drygt 17 miljoner i jämförelse med årsbudget. Årets balansresultat, exklusive reavinster, beräknas bli positivt med drygt 22 miljoner kronor.

Nämndernas totala avvikelse prognostiseras däremot bli negativ med knappt 6,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och socialnämnden visar underskott på grund av omständigheterna kring saneringen av Kärrviks ÅVC respektive merkostnader avseende covid-19.

Sammanlagt konstaterar kommunstyrelsen i delårsrapporten att målen för god ekonomisk hushållning inte uppfylls då samtliga finansiella och verksamhetsmässiga mål inte kommer att nås. Kommunens revisorer skriver i sin bedömning att de delar kommunstyrelsens bedömning om att god ekonomisk hushållning inte förväntas uppnås och fortsätter: ”Vi kan med oro konstatera att kommunen under flera år inte levt upp till kriterierna för god ekonomisk hushållning.”

Ny taxa för färdtjänst

Vidare antogs en ny taxa för färdtjänstresor. Den nya taxan har ett startpris på 65 kronor de första tio kilometrarna. Sedan tillkommer fyra kronor per ytterligare åkt kilometer. Det gör att det blir billigare att åka korta sträckor, och inte som nu samma pris för Öckeröbor oavsett om man exempelvis åker till Amhult eller Angered. Den nya färdtjänsttaxan gäller från 1 april 2021.