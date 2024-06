Zenith vinner med tre mål mot Lunden Överås

Efter en kort resa in till Överåsvallen i centrala Göteborg kunde Zenith, i temporärt regnuppehåll, värma upp för en match mot Lunden Överås. Ett lag som överraskat så här långt genom att som nykomlingar från division 4 ligga på en 4:e plats i serien efter nio omgångar.

Precis vid matchstart öppnar sig himlen och regnet öser ner. Men det kyliga regnet stoppar inte spelarna på plan. Efter fem minuter får Zeniths Adam Bjerkhede iväg ett bra lågt skott, men Lunden Överås målvakt räddar till hörna. Efter ytterligare fem minuter kommer Lunden Överås också till ett bra lågt skott som Zeniths målvakt Lukas Mattsson sträcker ut på och lyckas styra undan.

I anfallet därefter får Zenith en hörna som dock rensas bort av en försvarare. Men bollen plockas upp av Zeniths högerback Jonathan Nyström som på nytt lyfter in bollen mot straffområdet. Lunden Överås målvakt går upp och plockar inlägget, men i spöregnet lyckas han inte hålla bollen utan den glider ur hans grepp. Där dyker Zeniths måltjuv Isaac Jonsson upp, sätter dit skallen och bollen går in i mål. Zenith tar ledningen med 0-1 i minut 14.

– Vi har lite tur med första målet när han tappar den, men vi är ju där, säger tränaren Steve Nilsson efter matchen.

Efter 25 minuter har domaren redan delat ut tre gula kort. Ett till Lunden Överås och två till Zenith. Ganska hårda bedömningar enligt publiken, i en match som inte alls är ful på något sätt.

I minut 27 får Zenith ett inkast på egen planhalva, och då drar Lunden Överås spelaren Vincent Wahlin Zeniths spelare i armen för att fördröja spelet. Domaren plockar ånyo fram det gula kortet. Men detta är Wahlins andra kort, och han blir därmed utvisad.

– Det blir konstigt som vanligt när röda kortet kommer. Men jag tycker vi klarar det väldigt bra. Vi spelar ut halvleken och håller i bollen och låter dem springa väldigt mycket, säger tränare Nilsson.

När andra halvlek börjar upphör även regnet. Tempot är ganska lågt så här i början av andra halvlek. Zenith rullar runt bollen i makligt tempo. Lunden Överås satsar på kontringar och har en del farliga lägen, både på kontringar och på fasta situationer.

Zenith skapar en hel del halvchanser, och tar över matchen mer och mer, även om Lunden Överås inte alls är ofarliga. 25 minuter in i andra halvlek har Zenith ett inkast långt ner till vänster på egen planhalva. Lunden Överås lyfter nu upp sitt lag. Men Zenith kastar säkert bakåt och får in bollen till mittbacken Max Gummesson som slår en passning från eget straffområde över hela planen till Zeniths högerytter Bjerkhede som säkert tar ner bollen och hamnar i en man-mot-man situation. Bjerkhede viker inåt och drar till med vänstern. Bollen smiter in precis innanför högra stolpen och Zenith har utökat till en tvåmålsledning.

På övertid får Zenith en rejäl press där inbytte Marcus Larsson efter lite tumult får iväg ett stenhårt skott som dock räddas, men på returen dyker Robin Ewen upp och skjuter upp bollen i nättaket. 0-3 till Zenith, och så blir även slutresultatet.

– Jag tycker det känns stabilt. Vi gör ett bra och genomtänkt jobb, vi spelar bollen rätt och vi tar jobbet när vi behöver det, sammanfattar den vikarierande lagkaptenen Kornbakk dagens match.

/Stefan Mattsson