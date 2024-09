Zenith halkar efter i toppstriden

Med 16 matcher in i serien ligger Zenith på tredje plats, med bra kontakt med topp-duon i serien; Hestrafors och Dalstorp. Alingsås ligger tre poäng efter Zenith. Det är alltså upplagt för en spännande match mellan två lag som spelar för att bli ett topplag när serien avslutas i oktober.

Första halvlek är en jämn historia. Möjligtvis har Zenith lite fler, och lite vassare målchanser och har även en situation som skulle kunnat sluta med en straff. Men Alingsås har också ett antal möjligheter att ta ledningen. Men halvleken blir mållös.

I andra halvlek börjar Zeniths spel bli lite bättre och man kan se tendenser av att Zenith börjar ta över mer av spelet. Det är mycket kamp på mittfältet, men en kvart in på andra halvleken så är det tydligt att Alingsås inte orkar hålla uppe sitt spel längre. Man faller tillbaka i sina positioner och Zenith tar över alltmer. Men just när det verkar så bra, så missar Zenith ett uppspel vilket oturligt sätter Alingsåsspelaren Gustav Blomgren helt fri. Han gör inga misstag utan skjuter säkert in bollen förbi Zeniths utrusande målvakt.

Zenith gör nu flera byten där bland annat 19-årige Loke Ballard kommer in. Ballard lyckas göra flera fina aktioner på sin vänsterkant vilket resulterar i ett antal heta målchanser för Zenith. Men Zenith saknar flyt idag och bollen vill inte hitta in i mål. Man spelar nu väldigt kreativt och skapar flera målchanser, men det blir inga mer mål i matchen.

Zenith förlorar idag sin tredje match för i år. Man har varit obesegrade sen förlusten mot Mölnlycke i slutet av maj. Trots väldigt få förluster så gör många oavgjorda matcher att man inte riktigt är med i toppstriden. Man har fortfarande chans att komma i kapp, men vägen dit börjar nu bli tuffare. Men med lite segrar i kommande matcher så blir det förhoppningsvis ytterligare en chans komma i kapp topp-duon igen.

/Stefan Mattsson