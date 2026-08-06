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USM-guld och klubbrekord

Publicerad: augusti 6, 2026 kl 2:32 e m (uppdaterad augusti 6, 2026 kl 14:33)

Torslandatalangen Noah Varkey tog USM-guld i P17-klassen för IF Kville.

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Det blev en stor framgång för Torslanda och IF Kville när Noah Varkey tog hem guldet på 110 meter häck i P17-klassen vid USM-tävlingarna i Sollentuna.

 Noah stod för en imponerande insats på lördagen och satte både ett rejält personligt rekord och nytt klubbrekord med tiden 14,35. Utöver guldet på 110 meter häck sprang han även in på en fin fjärdeplats på 400 meter häck. 

Även flera andra Kvilleiter stod för starka prestationer under mästerskapet. Melker Svanberg tog ett JSM-brons i M22 tresteg och totalt noterades IF Kville för sju topp 13-placeringar under tävlingarna. 

Resultaten visar på den starka utvecklingen inom IF Kville och på det fina arbete som görs i föreningen för att utveckla framtidens friidrottare.

/Alexandra Nash

Redaktionen

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Redaktionen
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USM-guld och klubbrekord

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USM-guld och klubbrekord

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