Tung förlust för Zenith i ovädret

Mölnlycke är nykomlingar i division 3 efter att ha vunnit division 4 förra säsongen. De har ett ungt lag som påminner om Zeniths med enstaka spelare födda på 90-talet men med majoriteten födda på 00-talet. Deras första seger kom först i omgång 7, men de har nu två segrar i rad inför matchen mot Zenith. De är med andra ord ett bottenlag, men verkar vara på väg att klättra uppåt i tabellen.

Första halvlek är jämn och vi får se två lag med ambitionen att spela upp bollen efter marken genom sina lagdelar. Båda lagen ligger dock med väldigt hög och intensiv press vilket gör att det ibland slås en del långbollar för att komma ur pressen. Så det blir ett ganska varierat spel och det uppstår en hel del chanser åt båda hållen. Zenith har många hörnor och några bra skott som går strax utanför. Mölnlycke har å sin sida några långa farliga inkast och har också två frilägen som räddas med benparader.

I slutet av halvleken drar mörka moln in från öster och i pausvilan öppnar sig himlen och regnet öser ner. Publiken flyr bort till taken vid omklädningsrummen och till sina bilar. Nu börjar även åskan rulla in och en hel del blixtnedslag sker i närområdet. Pausvilan förlängs något för att få det värsta ovädret att bedarra och när andra halvlek kommit igång så har regnet lugnat ner sig något, men åskan fortsätter att mullra en bit bort. En del av publiken kommer tillbaka till Hovgårdens grässlänt, medan andra väljer att stanna i sina bilar och se matchen därifrån.

Drygt 10 minuter in i andra halvlek kommer Mölnlycke förbi på sin högersida ner mot kortlinjen och slår där ett långt inlägg efter marken snett inåt bakåt och där dyker Mölnlyckes 17-årige talang Alvin Karlsson upp och skjuter enkelt in 0-1.

Bara några minuter senare får Mölnlyckes Josef Faily sin andra varning och blir utvisad. Nu lyfter Zenith upp spelet och Mölnlycke backar hem. Sista halvtimman blir en kavalkad av hörnor, inlägg och försök till instick från Zeniths sida. Men de lyckas inte få in bollen och matchen slutar med en tung förlust för Zenith.

/Stefan Mattsson