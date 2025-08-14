Tuff start för Henriksson i Blackburn

När ”maratonligan” EFL Championship (24 lag och 46 omgångar!) drog i gång förra lördagen startade Axel Henriksson för Blackburn i bortamötet med West Bromwich Albion. Matchen slutade med hemmavinst 1-0. Enligt rapporter gjorde Axel Henriksson en godkänd debut – utan att glänsa – men var tyvärr inblandad i baklängesmålet. Han blev utbytt i den 58:e minuten.

Redan på tisdagen den 12 augusti fanns chans till revansch för Lancashirelaget, då man ställdes mot League One-laget Bradford City i ligacupen (Carabao Cup), en av två inhemska cuper. Blackburn spelade hemma på Ewood Park och ställde upp med ett något mindre ordinarie lag – dock var Henriksson återigen uttagen i startuppställningen.

Matchen startade minst sagt illa för favorittyngda Rovers. Redan efter fyra(!) minuter låg man under med 0-2 mot laget från tredjedivisionen.

Enligt rapporter på nätet gjorde Axel Henriksson flera bra aktioner därefter, bland annat var han ytterst nära att få ett assistpoäng i första halvlek. På övertid i första halvlek lyckades Rovers reducera genom belgaren Dion de Neve.

Men några fler mål skulle det inte bli i matchen. Axel Henriksson blev utbytt även i den här matchen – i minut 59.

Det innebär att Blackburn Rovers är utslagna ur Carabao Cup.

Nästa match i ligan är på lördag 16 augusti hemma mot storsatsande nykomlingen Birmingham City.