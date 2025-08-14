Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Arkivbild: Foto: Fredrik Aremyr / BILDBYRÅN / COP 314 / FA0033
Fotboll

Tuff start för Henriksson i Blackburn

Publicerad: augusti 14, 2025 kl 10:41 f m

I onsdags i förra veckan blev Axel Henriksson klar för Blackburn Rovers i engelska andraligan. Under veckan som gått kastades Björlandasonen rakt in i hetluften. Två matcher – och två Roversförluster – har det blivit. Båda gångerna har Henriksson funnits med i startuppställningen. 

När ”maratonligan” EFL Championship (24 lag och 46 omgångar!) drog i gång förra lördagen startade Axel Henriksson för Blackburn i bortamötet med West Bromwich Albion. Matchen slutade med hemmavinst 1-0. Enligt rapporter gjorde Axel Henriksson en godkänd debut – utan att glänsa – men var tyvärr inblandad i baklängesmålet. Han blev utbytt i den 58:e minuten.

Redan på tisdagen den 12 augusti fanns chans till revansch för Lancashirelaget, då man ställdes mot League One-laget Bradford City i ligacupen (Carabao Cup), en av två inhemska cuper. Blackburn spelade hemma på Ewood Park och ställde upp med ett något mindre ordinarie lag – dock var Henriksson återigen uttagen i startuppställningen. 

Matchen startade minst sagt illa för favorittyngda Rovers. Redan efter fyra(!) minuter låg man under med 0-2 mot laget från tredjedivisionen. 

Enligt rapporter på nätet gjorde Axel Henriksson flera bra aktioner därefter, bland annat var han ytterst nära att få ett assistpoäng i första halvlek. På övertid i första halvlek lyckades Rovers reducera genom belgaren Dion de Neve. 

Men några fler mål skulle det inte bli i matchen. Axel Henriksson blev utbytt även i den här matchen – i minut 59. 

Det innebär att Blackburn Rovers är utslagna ur Carabao Cup. 

Nästa match i ligan är på lördag 16 augusti hemma mot storsatsande nykomlingen Birmingham City. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Relaterade artiklar
Axel Henriksson till engelsk klassikerklubb
Axel Henriksson till engelsk klassikerklubb

GAIS mittfältsstjärna Axel Henriksson från Björlanda, med IK Zenith som moderklubb, lämnar Allsvenskan för Blackburn...
Mer från Björlanda
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Beachfestivalen växer
Beachfestivalen växer

Fler deltagare och tajtare schema jämfört med premiären förra sommaren.
Tuff start för Henriksson i Blackburn
Tuff start för Henriksson i Blackburn

Under veckan som gått kastades Björlandasonen rakt in i hetluften.
Senaste nytt
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Bra att känna till om EU casino
Bra att känna till om EU casino

Att spela på EU casinon har blivit allt populärare bland oss svenskar.
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Laddar

Längtar du till hösten?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En reflektion

En reflektion

Årets upplaga av Konstvågen är över. Konstnärerna och hantverkarna representerade ett antal uttrycksformer – från klassiskt måleri till datorsimulerad bildframställning.
Björlanda
Parker-Price klar för Öis

Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Spana in sveriges bästa Casino Utan Svensk Licens där du hitta all spelfakta.

Jämför Casino utan spelpaus för den ultimata spelupplevelsen.

Hitta bäst utbud med Casino utan licens med alla nyaste slotspel.

Besök Sveriges fräschaste online casino på Hajper Casino

Hitta Sveriges snabbaste och bästa spelsajt på Snabbare.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino