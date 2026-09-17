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Fotboll

Tuff helg – nya möjligheter på Vallen

Publicerad: (uppdaterad )

Det blev ännu en tuff helg resultatmässigt för Torslanda IK seniorlag. Damerna hade en tung kväll i regnet mot Ytterby IS, medan ett skadedrabbat herrlag kämpade hela vägen borta mot formstarka Jonsereds IF.

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Damlaget ställdes mot ett fysiskt Ytterby i riktigt tuffa väderförhållanden.

TIK kom inte riktigt upp i den intensitet som krävdes under den första halvleken och hemmalaget utnyttjade det. Efter 45 minuter stod det 3–0 och Torslanda hade satt sig i en svår situation.

Efter paus fick vi se en betydligt bättre prestation. Gruppen höjde intensiteten, började konkurrera på ett helt annat sätt och visade mer av det spel vi sett under stora delar av året.

När man jagar en match från ett 3–0-underläge behöver man samtidigt ta risker och flytta fram laget. Det gav Ytterby möjligheter åt andra hållet och slutresultatet skrevs till 5–0.

En tung kväll, men ibland är det bästa man kan göra att lära sig av den, lägga den bakom sig och gå vidare. Den här unga gruppen har visat många gånger under säsongen hur den kan reagera på motgångar och nu väntar en ny möjlighet redan på lördag.


Herrarna fortsatte kämpa trots tuffa förutsättningar

Herrlaget åkte till Jonsered med en utmanande truppsituation. Fem–sex spelare med mycket starterfarenhet saknades samtidigt som sjukdomar i gruppen gjorde förutsättningarna ännu tuffare mot ett Jonsereds IF som går starkt i serien.

Matchbilden blev dessutom lite annorlunda än vad TIK vant sig vid under året. Den här gången kunde laget inte kontrollera bollinnehavet på samma sätt, men anpassade sig och hittade andra vägar för att hota.

Efter en halvtimme gav Calle Frank Torslanda ledningen. Jonsered kvitterade före paus och vid 1–1 kändes matchen fortfarande helt öppen.

I den andra halvleken blev tidigare TIK-spelaren Liam Mekic avgörande när han gjorde två mål inom tio minuter, i den 63:e och 73:e minuten, och plötsligt hade Torslanda en rejäl uppförsbacke. Men laget slutade aldrig försöka.

Lyvann Baltimore var tillbaka efter sin skada och hittade återigen nätet, ett positivt besked inte minst när lagets bäste målskytt Månz Karlsson saknades på grund av avstängning.

Även från bänken kom flera fina insatser. Olle Lardmo (2008) och Filip Ackebjer (2007) bidrog positivt under den sista halvtimmen, medan Albin Olausson (2007) fick göra sina första minuter för säsongen efter att skador hållit honom borta under en stor del av året. Väldigt roligt att se Albin tillbaka på planen igen.

Resultatet var förstås inte det laget önskade, men arbetsinsatsen och viljan att fortsätta jaga matchen fanns där hela vägen. Nu hoppas vi också få tillbaka fler spelare och lite mer kontinuitet i gruppen inför säsongens avslutning.


Derby och hemmamatch på Vallen

Nu väntar en ny vecka och två hemmamatcher på Torslandavallen där båda lagen får möjlighet att studsa tillbaka. Herrarna är först ut med att möta Lindome GIF. Damerna följer upp när Askims IK kommer till Vallen.

Det återstår bara några matcher av säsongen och båda våra unga seniorlag vill avsluta året på ett positivt sätt. 

/Torbjörn

Redaktionen

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Redaktionen
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