Tre viktiga poäng mot serieledarna

Hestrafors är ett stabilt division 3 lag och har legat där sedan 2012, med undantag för 2016 då man var nere och vände i 4:an. I år har de spelat utmärkt och leder serien inför denna match. Zenith ligger på femte plats med hela nio poäng efter Hestrafors.

Zenith börjar matchen bra och skapar flera bra målchanser. 14 minuter in i matchen har Sebastian Hansson och Calle Frank ett bra samspel på sin vänsterkant och lyckas skapa en hörna. Det blir en hörna som Julian Cuklev är först på och efter en bolltäckning blir det en ny hörna. Den andra hörnan slås i en hård och ganska flack bana in mot mål. Robin Ewen kommer in i full fart och nickar bollen hårt ner i backen och in i mål.

– Vi körde vår andra hörnvariant där jag går på främre, så Adam slog in den hårt på främre och då var jag där, säger Ewen.

I minut 17 vinner mittfältaren Leon Kornbakk bollen och är på väg att bli helt fri när han fälls bakifrån. Domaren drar kvickt upp det röda kortet och visar ut Hestrafors David Edvinsson. Detta är fjärde matchen där Zenith hamnar i numerärt överläge på grund av motståndarnas röda kort. Tidigare har Zenith fallit ner i tempo när man blivit en man mer. Så blir det till viss del även denna gång. Man får ett stort bollinnehav och Hestrafors backar hem och satsar på långbollar och ställer hoppet till fasta situationer.

Zenith pressar på men i minut 43 kommer Hestrafors upp och efter några vunna närkamper och en nickskarv blir plötsligt Hestrafors Samuel Nilsson helt fri mot Zeniths målvakt. Lukas Mattsson kommer ut och försöker täcka men Nilsson rullar säkert bollen förbi Mattsson och in i mål. Första halvlek slutar 1-1.

I andra halvlek blir det lite mer fart i Zeniths spel. I minut 52 har mittbacken Max Gummesson tagit sig upp i straffområdet och gör en fin nickskarv som går hårt i ribban. Några minuter senare kommer Ewen runt på högerkanten och slår ett långt inlägg och vid bortre stolpen dyker Isaac Jonsson upp och stöter in 2-1 till Zenith.

Zenith fortsätter att pressa på, men Hestrafors är inte ofarliga och är ibland upp och skapar lite oroligheter runt Zeniths mål. Nu kommer även regn och väldigt kraftig vind vilket gör det svårare att få precision i passningarna. I minut 84 har Loke Ballard och Adam Bjerkhede ett fint samspel på högerkanten och Ballard bryter in och avlossar ett skott som målvakten räddar, men det blir retur där Jonsson dyker upp och skjuter in 3-1 till Zenith.

Matchen slutar med en skön seger för Zenith som nu har häng på topplagen. Man ligger nu på 3:e plats efter Dalstorp och Hestrafors.

/Stefan Mattsson