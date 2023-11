Torslanda Ridklubb gav sig in i kampen mot cancer

Den 28:e oktober bjöd Torslanda Ridklubb in till träningstävling i både dressyr och hoppning där alla intäkter oavkortat donerades till Cancerfonden.

Evenemanget kallades ”Kür for Cure” & ”Hopp for Hope” – och det serverades även ”Lunch for Life”. Dagen var fylld av engagemang, kärlek till hästar, och en gemensam önskan att göra skillnad i kampen mot cancer.

Torslanda Ridklubb visade inte bara sin passion för hästar och ridsport utan också för att hjälpa andra. Tillsammans samlade de tävlande, sponsorer, lottköpare och fikasugna besökare in imponerande 31 500 kronor till Cancerfonden.

– Cancer drabbar oss alla på olika sätt, antingen som sjuk, anhörig eller vän. Men forskning, precis som hästar, hjälper när vi mår dåligt. Nu låter vi vår kärlek till hästarna och sporten hjälpa andra att få en chans att må bättre – genom att träningstävla till förmån för cancerforskning, sa Rebecca Norén, initiativtagare till evenemanget och medlem i Torslanda Ridklubb.

Två huvudaktiviteter

Evenemanget bjöd på två huvudaktiviteter; Kür for Cure (dressyr) och Hopp for Hope (hoppning). Deltagarna fick själva välja vilken svårhetsgrad de önskade rida, vilket gav både nybörjare och erfarna ryttare chansen att delta, och de tävlande betalade in självvalt belopp över 100 kronor som startavgift.

Efter avslutad ritt fick alla ekipage som deltog en rosa rosett, en gest för att visa att ekipaget varit stödjande till Cancerfondens arbete. Dessutom hade alla tävlande som smyckade ut sig eller hästen med något rosa chansen att vara med i utlottningen av ett speciellt pris.

Under tävlingsdagen fanns också möjlighet att köpa lotter och vinna fina priser som hade donerats av sponsorer, och i cafeterian serverades Lunch for Life. Alla startavgifter, intäkter från lottförsäljning och café gick oavkortat till Cancerfonden. Evenemanget var välbesökt och uppskattat av såväl tävlande som publik och det stod klart att gemenskap och engagemang kan göra en verklig skillnad.

/Evelina Ketola