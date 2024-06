TIK Dam förlänger sviten

Tolfte omgången i damernas division 3 för Torslanda var en bortamatch mot Hovås Billdal. Hovås ligger på näst sista plats i tabellen men har spelat jämt mot många lag så förväntan var ändå att det skulle bli en tuff match för topplacerade TIK. Den profetian slog verkligen in då det var ovisst ända in i det sista hur poängen skulle fördelas. Hovås rivstartar matchen och vinner alla duellerna och skapar två jättelägen redan efter två minuter. TIK:s målvakt Julia Andersson gör fina parader, dels på en nick från nära håll, dels ett friläge. I sjunde matchminuten får TIK en hörna och Ida Ygge levererar en perfekt boll till Anastasia Stojanova som kommer perfekt till bollen. Anastasia är säkert en halvmeter över alla andra när hon knoppar in Torslandas 1-0 ledning. Ett mål som kanske inte var helt logiskt då Hovås börjat klart bäst. Efter 15 minuter börjar matchen alltmer svänga i Torslandas favör och även om passningsspelet inte helt gick att känna igen så tar TIK över taktpinnen. Bägge lagen har bra lägen att göra mål och närmast är Torslandas Julia Kuhnel Pappila som får ett friläge men Hovås målvakt räddar till hörna. 1-0 står sig halvleken ut och läget var inte helt stabilt då TIK skulle spela andra halvlek i motvind.

Hovås skapar en riktigt het chans i upptakten av halvleken då ett hårt inlägg touchar en TIK spelare och ändrar riktning. Torslandas halvtidsinbytte målvakt Emilia Arvidsson är snabbt med på noterna och gör en stark räddning. Efter detta så är det Torslanda som borde stängt matchen men Hovås målvakt gör en otrolig insats. Eller vad sägs om dessa räddningar, Julia Kuhnel Pappila har friläge både i matchminut 58 och 82. Hanna Jareflo har friläge i minut 62, och Alexandra Truppa är också fri i matchminut 81. Alla dessa lägen räddades och det var ovisst in i det sista. Hovås lyckas dock inte få fram någon riktig kvitteringschans och matchen slutar därmed 1-0.

Det blev till slut en riktig krigarseger med en ganska nykomponerad startelva då laget saknade flera spelare. De nya som kom in gjorde det väldigt bra och som vanligt gör laget en perfekt arbetsinsats även om spelet hackade en aning. Resultatet innebär att TIK fortfarande är med i toppen av tabellen och efter lite drygt halva säsongen så verkar det som om det är fem lag som kommer göra upp om de två uppflyttnings- och kvalplatserna. Vårsäsongen avslutas kommande helg mot Mölnlycke på hemmaplan innan det blir dags för några veckors semester från matchandet.

/Mathias Lindgren